Marquez: "Padoğa girmek bile istemediğim bir dönem oldu"

Marc Marquez, son altı yıl içinde aynı sağ kolundan yedinci kez ameliyat oldu. Son operasyon, daha önceki bir cerrahi müdahalede yerleştirilen vidanın tahriş ettiği radyal sinirde meydana gelen hasar nedeniyle oluşan his kaybını ve koluyla arasındaki bağlantı hissinin zayıflamasını gidermek amacıyla gerçekleştirildi.

Bu operasyonun ardından Ducati sürücüsü, yarış sırasında kolunun aniden işlevini yitirebileceğine dair yaşadığı belirsizliği geride bıraktığını söyledi. Ancak bu süreç, son MotoGP dünya şampiyonunun yıllardır süren sakatlık mücadelesinin yalnızca son halkası oldu.

Geçtiğimiz sezon Motegi'de şampiyonluğunu ilan ettikten yalnızca birkaç gün sonra Endonezya Grand Prix'sinde startta Marco Bezzecchi'nin temasına maruz kalan Márquez yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Japonya'daki şampiyonluk sevincinin ömrü yalnızca bir hafta sürerken, İspanyol sürücü öncesinde beş yıl boyunca vücudunun sağ tarafındaki sakatlıkların yarattığı fiziksel kısıtlamalarla mücadele etti ve 2020 Jerez Grand Prix'sinde yaptığı hatanın sonuçlarını düzeltmek için birçok kez ameliyat masasına yattı.

Marquez, sağ kolundaki humerus kemiği kırığını onarmak için geçirdiği ameliyattan sadece dört gün sonra yeniden yarışmıştı. İspanyol sürücü, bugün geriye dönme şansı olsa kariyerinde değiştireceği tek kararın bu olduğunu söylüyor. Çünkü bu kararın ardından beş ameliyat daha geçirmek zorunda kaldı.

Yaşadığı o dönemi anlatan Márquez şunları söyledi: "Padoğa girmek bile istemediğim zamanlar oldu çünkü orayı acıyla özdeşleştiriyordum."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marquez, yaşadığı zorlu süreç sayesinde artık kariyerine farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını ve bu nedenle Valentino Rossi'nin önüne geçmesini sağlayacak 10. dünya şampiyonluğuna takıntılı olmadığını ifade etti.

Şöyle konuştu: "10. şampiyonluğu kazanırsam inanılmaz gurur duyarım. Ama kariyerimi 9 ya da 10 şampiyonlukla bitirmem hayatımı değiştirmeyecek."

"Ben kariyerimi yarışmaktan keyif alarak tamamlamak istiyorum. MotoGP yüzünden tükenmiş bir şekilde bırakmak istemiyorum."

Kısa süre önce Ducati ile sözleşmesini uzatan Marc Márquez'in, mevcut anlaşması kapsamında Borgo Panigale merkezli İtalyan üreticinin fabrika takımında en az 2028 sezonunun sonuna kadar yarışmaya devam etmesi bekleniyor.