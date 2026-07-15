Mark Slade, 2007'de Alonso ve Hamilton arasında yaşanan gerginliğin perde arkasını anlattı

Renault ile üst üste kazandığı iki şampiyonluğun ardından 2007'de büyük umutlarla McLaren'a transfer olan Fernando Alonso, takımın kendi akademisinde yetişen çaylak pilot Lewis Hamilton’ın beklenmedik derecede güçlü bir şampiyonluk mücadelesi vermesi karşısında şaşırmıştı.

Hamilton, sezonun ilk on yarışından altısında Alonso’yu geride bırakmayı başarınca takım içindeki gerilim tırmanmış ve pilotlar arasında ayrımcılık yapıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Peter Windsor’ın YouTube kanalına konuk olan Alonso'nun o dönemki yarış mühendisi Mark Slade, Alonso’nun kendi verilerinin gizli tutulması konusunda "son derece ciddi" olduğunu belirtti. İspanyol pilot, garajın iki tarafı arasındaki açık bilgi alışverişinin sadece spora yeni adım atan Hamilton’ın işine yaradığını ve ona haksız bir avantaj sağladığını düşünüyordu.

Fernando Alonso, McLaren, Lewis Hamilton, McLaren Fotoğraf: Sutton Images

McLaren ise bu durumun takımın genel çıkarlarına zarar vereceği gerekçesiyle talebi anında geri çevirdi. Nitekim o dönem her ne kadar şampiyonluk mücadelesi verse de takım, eylül ayındaki meşhur "Casusluk Skandalı" (Spygate) nedeniyle markalar şampiyonasından ihraç edilecekti.

Slade’e göre bu veri kısıtlama talebi, aslında Alonso’nun Woking ekibindeki genel muameleden duyduğu derin memnuniyetsizliğin en somut dışavurumuydu. İlişkilerin tamamen kopmasının ardından şampiyon pilot, henüz ilk sezonunun sonunda takımdan ayrılarak Renault’ya geri dönmüştü.

Mühendis Mark Slade, o dönem yaşananları şu sözlerle aktardı: "2007 yılında Fernando ile Lewis arasındaki durumun en kötü olduğu dönemde, Fernando aslında Lewis’in kendi verilerine erişiminin engellenmesini talep etti, hatta bunu adeta dikte etti.”

“Bunu yaparken, kendisinin de Lewis’in verilerine erişmemekten son derece memnun olacağını belirtti. İki aracın da verilerine erişebilmenin tamamen Lewis’e avantaj sağladığından son derece emindi. Tabii ki bu talebi kabul edilmedi.”

Lewis Hamilton, McLaren Fernando Alonso, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Fernando da tüm bu bilgilere erişebiliyordu ve bana göre yapması gereken şey, kendi performansını artırmak için bu bilgileri daha etkili bir şekilde kullanmaktı. Bir mühendis olarak düşüncem, elinizde ne kadar çok bilgi olursa o kadar iyi kararlar verebilirsiniz ve takım da o kadar hızlanır.”

“Pistte sadece takım arkadaşınızı yenmeye çalışmıyorsunuz, aynı zamanda griddeki diğer tüm araçları da geçmeye çalışıyorsunuz."

Alonso'nun bu durumdan çok etkilendiğini belirten Slade, sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda çok ciddiydi. İstediğini alamadığı için gerçekten çok ama çok mutsuzdu.”

“Bu durum, tüm sürecin ne kadar huzursuz ve içinden çıkılmaz bir hal aldığını gösteriyordu. Onun talebi, aslında başka birçok konuda da kendisine haksız davranıldığını hissetmesinin bir sonucuydu.”

Lewis Hamilton, McLaren Fotoğraf: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

“Ortadaki durum yaşanan pek çok sorundan sadece biriydi; belki biraz acemice de olsa, kendi gözünde adaletsiz gördüğü bir durumu düzeltmeye çalışma yöntemiydi."

Bu veri anlaşmazlığının tam olarak hangi tarihte yaşandığı net olarak bilinmese de Slade, olayın sezon ortasında, yani meşhur Macaristan Grand Prix'sindeki pit yolu olayından önce gerçekleştiğini belirtti.

Dışarıdan bakıldığında bu huzursuzluğun baş sorumlusu olarak çoğunlukla Alonso görülse de Slade, Hamilton cephesinin de ilişkilerin kopmasında ciddi bir payı olduğunu vurguladı.