Steiner, 'Vinales-KTM' krizinin dışında kalmaktan memnun

Maverick Vinales, Almanya Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada, KTM'nin kendisine 2027 sezonu için yeni bir sözleşme teklif ettiğini, bu sözleşmeyi imzaladığını ancak birkaç hafta sonra anlaşmanın artık geçerli olmadığının bildirildiğini açıklayarak büyük yankı uyandırmıştı.

Vinales, Tech3 adına yarışıyor olsa da hem kendisi hem de takım arkadaşı Enea Bastianini doğrudan KTM fabrikasıyla sözleşmeli durumda. Bu anlaşmaların tamamı, Günther Steiner'ın Fransız takımı devralmasından çok önce imzalanmıştı.

Steiner, Vinales'in gelecek sezon koltuksuz kalmasının sorumluluğunu kamuoyu önünde KTM'ye yüklemesinden memnun olmadığını belirtirken, bunun tamamen sürücü ile üretici arasındaki bir mesele olduğunu vurguladı.

"Onun sözleşmesiyle hiçbir ilgim yok. Bu, KTM ile yapılmış bir sözleşme."

"Görüşlerim var ama bu konuda fikir beyan edemem. Normalde çok fazla haber okumam çünkü bu, düşüncelerinizi etkileyebilir. Ama manşetleri gördüm ve 'Umarım bunun ortasında kalmam, çünkü bunun ne şahsen benimle ne de Tech3 ile bir ilgisi var.' dedim."

"Bunun Tech3 ile hiçbir ilgisi yok. Çünkü bu, Maverick ile KTM arasındaki bir sözleşme ve neler yaşandığını bilmiyorum. İnsanlar bana ne olduğunu anlatabilir ama bunun doğru olup olmadığını doğrulamak zorunda kalırım. Bu benim görevim değil."

"Bu işin dışında kalmaktan memnunum. Açıkçası zaten yeterince işle uğraşıyorum. Bunu kendi aralarında çözmelerini tercih ediyorum çünkü dürüst olmak gerekirse onun sözleşmesini hiç görmedim. Bu arada görmek de istemiyorum. Çünkü o zaman ya işin bir parçası olursunuz ya da olmazsınız. Ben değilim."

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Vinales'e ilk etapta 2027 sezonunda fabrika takımına yükselme fırsatı sunulmuştu. Ancak sezonun başındaki performansı ve önceki sakatlığının etkilerini tam olarak atlatamaması nedeniyle KTM planlarını yeniden gözden geçirdi.

Mattighofen merkezli üretici kısa süre önce Alex Marquez ile Fabio di Giannantonio'yu Ducati'den transfer ettiğini açıklarken, Tech3'ün ise MotoGP'nin 850 cc motor döneminin başlayacağı 2027 sezonu için Honda sürücüsü Luca Marini ile Moto2'den gelecek bir çaylak sürücüyü kadrosuna katmayı hedeflediği belirtiliyor.

Vinales de daha önce, KTM'in geçen ay Brno'da gerçekleştirilen ilk resmi 850 cc testine kendisini davet etmemesini gerekçe göstererek, gelecek sezon MotoGP'de kalma ihtimalinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını kabul etmişti.

Steiner, Vinales ile KTM arasındaki ilişkinin artık onarılamayacak noktaya gelmiş olabileceğini de dile getirdi.

"Az önce konuştuğumuz durumdan sonra bunu düzeltmek çok zor. Çünkü iyi bir durumda değiller."

"Sonuçta biz gelecekte de KTM ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu yüzden sürücünün de kendisini mutlu hissedeceği bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ama onun şu anda bu yapının içinde mutlu olduğunu sanmıyorum."

"Şu anda birkaç sürücüyle görüşüyoruz ancak henüz herhangi bir karar vermedik."

Steiner ayrıca, Vinales ve Bastianini şu anda KTM ile sözleşmeli olsalar da 2027 sezonundan itibaren Tech3 sürücülerinin doğrudan takım tarafından sözleşmeye bağlanacağını ve böylece kadro planlamasında daha fazla söz sahibi olacaklarını açıkladı.

"Bunlar Tech3 sözleşmeleri olacak."

"Bu durum geçmişe aitti. Bu yıl şirketi devraldığımızda bütün sözleşmeler zaten yapılmıştı. Ancak bundan sonrası için kendi yolumuzu izleyeceğiz."

Steiner, Luca Marini'nin teknik bilgisi sayesinde Tech3 için iyi bir seçenek olabileceğini kabul etti ancak İtalyan sürücüyle henüz anlaşma imzalandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

"Birkaç sürücüyle görüştüm çünkü takıma katılmaları halinde onları yakından tanımak istiyorum."

"Sonuçta sadece motosiklet kullanan bir sürücü almıyorsunuz. Takımın bir parçası olacak bir insanı da kadronuza katıyorsunuz ve onun ekibe uyum sağlaması gerekiyor."

"Bu yüzden birkaç kişiyle görüştüm. Luca'yı daha önce tanımıyordum ve bence gerçekten çok iyi bir karaktere sahip. Ayrıca çok büyük bir tecrübesi var ve belki bizi daha iyi bir seviyeye taşıyabilir. Ancak ne yapacağımıza dair henüz son kararı vermedik. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum."

Luca Marini, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images