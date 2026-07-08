Bezzecchi: "Tekrar motosiklete bineceğim için mutluyum”

MotoGP'de son üç hafta sonunda alınabilecek 111 puanın sadece 13'ünü toplayabilen ve liderliği takım arkadaşına kaptıran Marco Bezzecchi, Almanya Grand Prix'siyle kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.

İki hafta önce Hollanda yarışının henüz ikinci turunda yüksek süratli bir kaza yapan Aprilia sürücüsü, Brno'daki puansız sprint yarışı ve aldığı cezanın ardından şampiyonada Jorge Martin’in 7 puan gerisine düşmüştü. Assen’deki kazanın ardından hastaneye kaldırılan ancak ciddi bir sakatlığı bulunmayan İtalyan pilot, Sachsenring öncesinde durumu hakkında şunları söyledi: "Tekrar motosiklete bineceğim için mutlu ve istekliyim.”

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Önümüzdeki birkaç gün içinde fiziksel durumumun daha iyiye gitmesini umuyorum, şu ana kadar iyileşme sürecim oldukça sorunsuz geçti. Takımımla yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum; çünkü Assen'den sonra birbirimizi görmeye ve önümüze bakmaya ihtiyacımız var."

Aprilia garajının diğer tarafındaysa Assen'deki üçüncülüğüyle şampiyona liderliğini güçlendiren Jorge Martin, sürüş tarzını tam anlamıyla yansıtabilmek için Aprilia motosikletini daha iyi tanıması gerektiğini kabul etse de Almanya öncesinde iddialı:

"Bu hafta sonuna iyi bir ivmeyle giriyoruz, üstelik Sachsenring pistini gerçekten çok seviyorum.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Hâlâ gelişim payımız var ama Aprilia'nın ve garajdaki ekibin yoğun çalışması sayesinde yakında en üst potansiyelimize ulaşacağımıza inanıyorum. Temel amacımız, sezonun ikinci yarısına olumlu hislerle ve sonuna kadar limitleri zorlayacağımızı bilerek girmek.”

Geçmiş yıllarda Sachsenring'de başarılı sonuçlara imza atan Jorge Martin, 2023’te Pramac Ducati ile Almanya'da duble yapmış, 2024'te ise sprint yarışını kazanmıştı. Bezzecchi ise geçen yıl Almanya'daki sprint yarışında podyuma çıksa da ana yarışta henüz podyum başarısı elde edemedi.