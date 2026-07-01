Resmi: Martin ve Ogura 2027’de Yamaha’ya katılıyor

MotoGP şampiyonasında liderlik koltuğunda oturan eski dünya şampiyonu Jorge Martin, kariyerindeki üçüncü farklı üreticiye geçiş yapmaya hazırlanıyor. Çarşamba sabahı yapılan resmî açıklamaya göre Martin ve Ai Ogura, ikişer yıllık sözleşmeye imza atarak 2027'den itibaren fabrika Yamaha takımı adına mücadele edecek.

Bu hamle, Fabio Quartararo ve Alex Rins'in takımdan ayrılacağının duyurulmasından hemen bir gün sonra netleşti.

Yamaha Motor Racing Genel Müdürü Paolo Pavesio, bu büyük transfer hamlesinin ardından şu ifadeleri kullandı: "2027'de yeni bir döneme adım atarken Jorge ve Ai'yi Yamaha Fabrika MotoGP Takımı'nda ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Bu kalibredeki sürücüleri kadromuza katmamız, projemize olan inancımızı ve iddiamızı açıkça ortaya koyuyor. Jorge, galibiyetler ve dünya şampiyonlukları için savaşacak hıza, kararlılığa ve zihniyete sahip olduğunu kanıtlayarak MotoGP'deki referans pilotlardan biri haline geldi. İlk günden itibaren performansımızı yukarı taşımada kilit bir rol oynamasını bekliyoruz.”

“Ai'nin son bir buçuk sezondaki gelişimi ise olağanüstüydü. Yeteneği, çalışma ahlakı ve potansiyeli sayesinde şampiyonanın en iyi pilotlarından biri olacağına inanıyoruz. Aynı zamanda Yamaha Fabrika Takımı'nda Japon bir sürücüyü ağırlamaktan ayrıca gurur duyuyoruz."

Jorge Martin, Aprilia ile geçirdiği ve sakatlıklarla gölgelenen ilk sezonunda, potansiyelini tam olarak sergileme fırsatı bulamamıştı. Geçen yıl yaşanan kontrat krizinin de etkisiyle Aprilia, iki kez MotoGP şampiyonu Pecco Bagnaia boşa çıkınca Marco Bezzecchi'nin yanına İtalyan pilotu seçmişti.

Fabio Quartararo'nun yerini doldurmak için büyük bir isme ihtiyaç duyan Yamaha ise elini çabuk tutarak Jorge Martin ile sözleşme imzaladı. İspanyol pilot, tıpkı Pramac Ducati döneminde olduğu gibi şampiyonluğa ulaşıp 1 numaralı plakayı yeni takımına getirmeyi hedefliyor.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Öte yandan Yamaha'nın yeni sürücüsü Ai Ogura da şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alıyor. Assen'deki ilk zaferinin ardından sürücüler klasmanında dördüncü sıraya yükselen Japon pilot, sezonun ortasında lider Martin'in sadece 25 puan gerisinde bulunuyor.

2022’den bu yana yarış kazanamayan ve bu sezon yeni V4 motoruyla en iyi derecesi beşincilik olan Yamaha'da, 1000cc döneminden takımda kalacak tek ismin Dünya Superbike şampiyonu temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu olması bekleniyor.

Ayrılacak olan Quartararo'nun Honda'ya geçeceği konuşulurken, Pramac koltuğundaki Jack Miller'ın yerini ise Moto2 pilotu Izan Guevara'nın alabileceği belirtiliyor. MotoGP, 2027 sezonuyla daha küçük olan 850cc'lik motosikletlere geçiş yapacak ve lastik tedarikçisini Michelin'den Pirelli'ye değiştirecek.