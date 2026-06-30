Bezzecchi'den kazasının ardından ilk açıklama: "Asla pes etmek yok!"

Yarışın ikinci turunda yaşanan kaza, Marco Bezzecchi'nin hem büyük bir pozisyon kaybı yaşamasına hem de dünya şampiyonası liderliğini Aprilia takım arkadaşı Jorge Martín'e kaptırmasına neden oldu.

Bezzecchi, Assen'de 15. virajdaki yaklaşık 200 km/s hızla alınan sol yönlü virajda dördüncü sıradayken motosikletin kontrolünü kaybetti. Bunun sonucunda çakıl havuzunda art arda taklalar atarak savruldu.

Sürücü, bariyerlerin yakınında durabildi ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra tıbbi merkeze götürüldü.

Yüksek enerjili darbenin ardından oluşan 'şiddetli ağrı' nedeniyle Bezzecchi ileri tetkikler için hastaneye sevk edildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya ciddi yaralanma tespit edilmedi. Bu durumun ardından İtalyan sürücü aynı gün taburcu edilerek pazar akşamı evine döndü.

Bezzecchi, pazartesi günü sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Dün gerçekten zorlu bir gündü... Şimdi ağrı ve sızıların ardından toparlanma zamanı."

"Asla pes etmek yok!

"Destek olan herkese teşekkürler. "