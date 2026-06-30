Bezzecchi'den kazasının ardından ilk açıklama: "Asla pes etmek yok!"
Marco Bezzecchi, Assen'deki MotoGP yarışında yaşadığı yüksek hızlı kazanın ardından açıklama yaptı.
Yarışın ikinci turunda yaşanan kaza, Marco Bezzecchi'nin hem büyük bir pozisyon kaybı yaşamasına hem de dünya şampiyonası liderliğini Aprilia takım arkadaşı Jorge Martín'e kaptırmasına neden oldu.
Bezzecchi, Assen'de 15. virajdaki yaklaşık 200 km/s hızla alınan sol yönlü virajda dördüncü sıradayken motosikletin kontrolünü kaybetti. Bunun sonucunda çakıl havuzunda art arda taklalar atarak savruldu.
Sürücü, bariyerlerin yakınında durabildi ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra tıbbi merkeze götürüldü.
Yüksek enerjili darbenin ardından oluşan 'şiddetli ağrı' nedeniyle Bezzecchi ileri tetkikler için hastaneye sevk edildi.
Yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya ciddi yaralanma tespit edilmedi. Bu durumun ardından İtalyan sürücü aynı gün taburcu edilerek pazar akşamı evine döndü.
Bezzecchi, pazartesi günü sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Dün gerçekten zorlu bir gündü... Şimdi ağrı ve sızıların ardından toparlanma zamanı."
"Asla pes etmek yok!
"Destek olan herkese teşekkürler. "
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ecclestone: "Ne olursa olsun takımımda isteyeceğim tek pilot Verstappen"
Newey, yaşadığı sağlık sorunları hakkında: "Zor bir dönemden geçtim"
Hadjar: "Avusturya'da ilk kez büyük takımlarla mücadele etmek çok eğlenceliydi!"
Newey doğruladı: "Alonso'nun geleceği, Macaristan güncellemesine bağlı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar