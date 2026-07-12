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MotoGP Almanya GP

Rossi, Goodwood'da Yamaha motosikletine geri döndü: "Bu çok duygusal bir an"

Valentino Rossi, Goodwood Hız Festivali'nde Yamaha MotoGP motosikletine yeniden binerek emekliliğinin ardından unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Valentino Rossi, VR46 Racing Team

Valentino Rossi, VR46 Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dokuz kez dünya şampiyonu olan Valentino Rossi, 2021 sezonunun sonunda MotoGP'den emekli olmasının ardından ilk kez bir Yamaha YZR-M1 ile piste çıktı.

Rossi'nin Goodwood macerası cuma günü, Goodwood House'un balkonunda yakın arkadaşı ve son Formula 1 dünya şampiyonu Lando Norris ile birlikte taraftarları selamlamasıyla başladı.

İtalyan sürücü, cumartesi günü ise Monster Energy sporcularının yer aldığı özel gösteri sürüşüne liderlik etti. Rossi'ye, Norris'in yanı sıra TT efsaneleri John McGuinness ve Michael Dunlop da eşlik etti.

Gösteri sürüşünde Rossi, 2020 sezonunda kullandığı fabrika çıkışlı Yamaha YZR-M1 ile Goodwood'un ikonik tepe tırmanış parkurunda boy gösterdi.

Etkinliğin ardından konuşan Rossi, şunları söyledi: "Goodwood'a geri döndüğüm için çok mutlu ve gururluyum. Buraya en son gelişimin üzerinden on yıldan fazla zaman geçti."

"Burası her zaman çok özel bir etkinlik ve gerçekten eşsiz bir hafta sonu sunuyor."

"Etkinliğin bu kadar büyümüş olması gerçekten etkileyici. Taraftarlarla burada olmak harika."

"M1'ime yeniden binmek ise her zaman müthiş bir his. Tekrar sürüş yapmak gerçekten çok güzel."

Yamaha ile olan bağının kariyerindeki önemini vurgulayan İtalyan efsane, sözlerini şöyle tamamladı: "Yamaha hayatımın çok büyük bir parçası oldu. Bu yüzden yeniden bir araya geldiğimiz her an benim için duygusal oluyor."

"Bunu 2020 model YZR-M1'imle yapmış olmak ise bu anı daha da anlamlı hâle getiriyor."

Rossi, MotoGP'deki yedi premier sınıf dünya şampiyonluğunun son dördünü Yamaha ile kazanmıştı.

Her ne kadar VR46 MotoGP Takımı günümüzde Ducati desteğiyle yarışsa da Rossi, hâlâ Yamaha'nın resmi marka elçisi olarak görev yapıyor.

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Zeynep Taş

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