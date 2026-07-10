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MotoGP Almanya GP

Toprak: "Hedefimiz cuma gününe çok daha iyi başlamak"

Toprak Razgatlıoğlu, Sachsenring'de daha iyi sonuçlar elde edebilmesinin anahtarının cuma günlerine güçlü başlamak olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu Almanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak Sachsenring'de en son 2014 yılında Red Bull Rookies Cup'ta yarışmıştı.

Toprak, o hafta sonunda geleceğin MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir ile mücadele etmiş ve yarışlarda birincilik ile üçüncülük elde etmişti.

Perşembe günü konuşan temsilcimiz, "Pisti hatırlıyorum. Ama bugün bir tur attım ve ilk virajın yokuş aşağı olduğunu unutmuşum." 

"Neyse, yarın pisti yeniden öğreneceğim."

Assen'de puansız tamamladığı zorlu hafta sonunun ardından Toprak, Sachsenring'de yakın geçmişte Superbike deneyimine sahip olmamasının bu kez kendisi için avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.

Razgatlıoğlu şöyle devam etti: "Cuma günlerini geliştirmemiz gerekiyor çünkü hafta sonuna gerçekten kötü başlıyoruz. Bugün de bununla ilgili takımla bazı toplantılar yaptık."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"En büyük hedefimiz cuma gününe çok daha iyi başlamak. Çünkü ben her zaman cumartesi ve pazar günü daha da hızlanıyorum."

"Bu yüzden cuma gününe daha güçlü başlayabilirsek, bence çok özel sonuçlar elde edebiliriz."

Son Dünya Superbike Şampiyonu, Sachsenring'e Superbike referansları olmadan gelmesinin, üretim bazlı motosikletlerden kalan sürüş alışkanlıklarını geride bırakmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

"Belki burada biraz daha iyi olacak çünkü bu pistte hiç Superbike kullanmadım."

"Bu iyi bir şey çünkü Assen'de cuma günü piste çıktığımda hâlâ Superbike sürüş tarzıyla sürüyordum."

"Neler yapabileceğimizi göreceğiz."

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