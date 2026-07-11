WSBK Donington 1. yarış: Lecuona, Bulega'nın 25 yarışlık serisini sonlandırarak zafer kazandı
Iker Lecuona, 2026 Donington Park'ta takım arkadaşı Nicolo Bulega'yı geride bırakarak WorldSBK kariyerinin ilk zaferine ulaştı.
Iker Lecuona
Aruba.it Ducati sürücüsü Iker Lecuona, Donington Park'ta gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası ilk yarışında kariyerinin ilk WorldSBK galibiyetini elde etti. İspanyol sürücü, takım arkadaşı Nicolo Bulega ile 23 tur boyunca nefes kesen bir mücadele verdikten sonra damalı bayrağı ilk sırada görerek takım arkadaşının 25 yarışlık galibiyet serisini de sonlandırdı.
Pole pozisyonundan start alan Lecuona, ışıkların sönmesiyle liderliği korurken, Bulega ikinci sıraya yerleşti. Sam Lowes ise iyi bir başlangıç yaparak ilk turda üçüncülüğe yükseldi.
Üçüncü turun 3. virajda hata yapan Lecuona kısa süreliğine liderliği Bulega'ya kaptırsa da hemen geri almayı başardı. Bir tur sonra yarışın en hızlı turunu atarak yeni tur rekorunu kıran İspanyol pilot farkı açmaya başladı.
Bulega ise pes etmedi. Beşinci turda Melbourne Loop'ta yaptığı atak sonuç vermedi ancak iki fabrika Ducati sürücüsü pistin farklı bölümlerinde birbirlerine üstünlük kurarak yarış boyunca sürekli temas mesafesinde kaldılar.
16. turda Lecuona farkı yaklaşık dört ondalık saniyeye çıkarsa da Bulega hemen karşılık verdi. Son bölüme girildiğinde fark yeniden bir saliselerin içine düştü. 20. turda Lecuona'nın geniş çizmesi Bulega'yı yeniden atak mesafesine taşıdı ancak İtalyan sürücü Old Hairpin'de fırsatı değerlendiremedi.
17. turda Coppice virajında liderliği kısa süreliğine ele geçiren Bulega, birkaç viraj sonra Lecuona'nın karşı atağına engel olamadı ve liderliği yeniden kaybetti. Son iki turda iki takım arkadaşı birkaç kez temasın eşiğine gelirken, Lecuona hata yapmayarak damalı bayrağı sadece 0.165 saniye farkla ilk sırada geçti.
Böylece 141. WorldSBK yarışına çıkan Lecuona, kariyerinin ilk galibiyetini elde etti. Aynı zamanda Andrea Locatelli'nin 154 yarışlık bekleyişinin ardından, ilk zaferine en geç ulaşan ikinci sürücü oldu. Bulega'nın 25 yarışlık galibiyet serisi de Donington Park'ta sona erdi.
Podyumun son basamağında ise Barni Spark Racing sürücüsü Yari Montella yer aldı. Sezonun dokuzuncu podyumunu alan İtalyan pilot, üst üste dördüncü kez ilk üçte finiş gördü. Ev sahibi Sam Lowes ise uzun süre podyum mücadelesi vermesine rağmen yarışı dördüncü sırada tamamladı.
1. YARIŞ
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|I. Lecuona Ducati Team
|7
|Ducati
|23
|
32'58.594
|25
|2
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|23
|
+0.165
32'58.759
|0.165
|20
|3
|Y. Montella Barni Racing Team
|5
|Ducati
|23
|
+6.711
33'05.305
|6.546
|16
|4
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|23
|
+11.668
33'10.262
|4.957
|13
|5
|T. Bridewell Superbike Advocates
|46
|Ducati
|23
|
+14.272
33'12.866
|2.604
|11
|6
|L. Baldassari Team Go Eleven
|34
|Ducati
|23
|
+16.830
33'15.424
|2.558
|10
|7
|A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team
|22
|Bimota
|23
|
+17.269
33'15.863
|0.439
|9
|8
|G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team
|31
|Kawasaki
|23
|
+22.662
33'21.256
|5.393
|8
|9
|A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team
|47
|Bimota
|23
|
+24.127
33'22.721
|1.465
|7
|10
|X. Vierge Pata Maxus Yamaha
|97
|Yamaha
|23
|
+26.842
33'25.436
|2.715
|6
|11
|M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|88
|BMW
|23
|
+28.689
33'27.283
|1.847
|5
|12
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|23
|
+30.693
33'29.287
|2.004
|4
|13
|A. Locatelli Pata Maxus Yamaha
|55
|Yamaha
|23
|
+30.866
33'29.460
|0.173
|3
|14
|A. Bautista Barni Racing Team
|19
|Ducati
|23
|
+33.631
33'32.225
|2.765
|2
|15
|D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|9
|BMW
|23
|
+36.349
33'34.943
|2.718
|1
|16
|S. Manzi GRT Racing Team
|62
|Yamaha
|23
|
+38.226
33'36.820
|1.877
|17
|B. Sofuoğlu MotoXRacing
|54
|Yamaha
|23
|
+40.228
33'38.822
|2.002
|18
|J. Dixon Honda HRC
|96
|Honda
|23
|
+40.995
33'39.589
|0.767
|19
|
M. Rato MotoXRacing
|13
|Yamaha
|23
|
+47.244
33'45.838
|6.249
|20
|S. Chantra Honda HRC
|35
|Honda
|23
|
+58.659
33'57.253
|11.415
|dnf
|J. Rea Honda HRC
|65
|Honda
|19
|
+4 Tur
27'59.544
|4 Tur
|Yarış dışı
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