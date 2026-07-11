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World Superbike Donington

WSBK Donington 1. yarış: Lecuona, Bulega'nın 25 yarışlık serisini sonlandırarak zafer kazandı

Iker Lecuona, 2026 Donington Park'ta takım arkadaşı Nicolo Bulega'yı geride bırakarak WorldSBK kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
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Iker Lecuona

Aruba.it Ducati sürücüsü Iker Lecuona, Donington Park'ta gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası ilk yarışında kariyerinin ilk WorldSBK galibiyetini elde etti. İspanyol sürücü, takım arkadaşı Nicolo Bulega ile 23 tur boyunca nefes kesen bir mücadele verdikten sonra damalı bayrağı ilk sırada görerek takım arkadaşının 25 yarışlık galibiyet serisini de sonlandırdı.

Pole pozisyonundan start alan Lecuona, ışıkların sönmesiyle liderliği korurken, Bulega ikinci sıraya yerleşti. Sam Lowes ise iyi bir başlangıç yaparak ilk turda üçüncülüğe yükseldi.

Üçüncü turun 3. virajda hata yapan Lecuona kısa süreliğine liderliği Bulega'ya kaptırsa da hemen geri almayı başardı. Bir tur sonra yarışın en hızlı turunu atarak yeni tur rekorunu kıran İspanyol pilot farkı açmaya başladı.

Bulega ise pes etmedi. Beşinci turda Melbourne Loop'ta yaptığı atak sonuç vermedi ancak iki fabrika Ducati sürücüsü pistin farklı bölümlerinde birbirlerine üstünlük kurarak yarış boyunca sürekli temas mesafesinde kaldılar.

16. turda Lecuona farkı yaklaşık dört ondalık saniyeye çıkarsa da Bulega hemen karşılık verdi. Son bölüme girildiğinde fark yeniden bir saliselerin içine düştü. 20. turda Lecuona'nın geniş çizmesi Bulega'yı yeniden atak mesafesine taşıdı ancak İtalyan sürücü Old Hairpin'de fırsatı değerlendiremedi.

17. turda Coppice virajında liderliği kısa süreliğine ele geçiren Bulega, birkaç viraj sonra Lecuona'nın karşı atağına engel olamadı ve liderliği yeniden kaybetti. Son iki turda iki takım arkadaşı birkaç kez temasın eşiğine gelirken, Lecuona hata yapmayarak damalı bayrağı sadece 0.165 saniye farkla ilk sırada geçti.

Böylece 141. WorldSBK yarışına çıkan Lecuona, kariyerinin ilk galibiyetini elde etti. Aynı zamanda Andrea Locatelli'nin 154 yarışlık bekleyişinin ardından, ilk zaferine en geç ulaşan ikinci sürücü oldu. Bulega'nın 25 yarışlık galibiyet serisi de Donington Park'ta sona erdi.

Podyumun son basamağında ise Barni Spark Racing sürücüsü Yari Montella yer aldı. Sezonun dokuzuncu podyumunu alan İtalyan pilot, üst üste dördüncü kez ilk üçte finiş gördü. Ev sahibi Sam Lowes ise uzun süre podyum mücadelesi vermesine rağmen yarışı dördüncü sırada tamamladı.

1. YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Spain I. Lecuona Ducati Team 7 Ducati 23

32'58.594

       25
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 23

+0.165

32'58.759

 0.165     20
3 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 23

+6.711

33'05.305

 6.546     16
4 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 23

+11.668

33'10.262

 4.957     13
5 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 23

+14.272

33'12.866

 2.604     11
6 Italy L. Baldassari Team Go Eleven 34 Ducati 23

+16.830

33'15.424

 2.558     10
7 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 23

+17.269

33'15.863

 0.439     9
8 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 23

+22.662

33'21.256

 5.393     8
9 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 23

+24.127

33'22.721

 1.465     7
10 Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 23

+26.842

33'25.436

 2.715     6
11 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 23

+28.689

33'27.283

 1.847     5
12 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 23

+30.693

33'29.287

 2.004     4
13 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 23

+30.866

33'29.460

 0.173     3
14 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 23

+33.631

33'32.225

 2.765     2
15 Italy D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9 BMW 23

+36.349

33'34.943

 2.718     1
16 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 23

+38.226

33'36.820

 1.877      
17 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 23

+40.228

33'38.822

 2.002      
18 United Kingdom J. Dixon Honda HRC 96 Honda 23

+40.995

33'39.589

 0.767      
19
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 23

+47.244

33'45.838

 6.249      
20 Thailand S. Chantra Honda HRC 35 Honda 23

+58.659

33'57.253

 11.415      
dnf United Kingdom J. Rea Honda HRC 65 Honda 19

+4 Tur

27'59.544

 4 Tur   Yarış dışı  
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