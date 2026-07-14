Leclerc: "Silverstone'dan önce Spa'da çok kötü durumda olacağımızı düşünüyorduk"
Charles Leclerc, Formula 1 Belçika Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada, Ferrari'nin birkaç hafta öncesine kadar Spa-Francorchamps'ta Silverstone'dan bile daha fazla zorlanmasını beklediğini söyledi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Formula 1, yaz arasından önceki son yarış hafta sonlarından ilki için bu hafta sonu Belçika Grand Prix'si kapsamında Spa-Francorchamps'ta piste çıkacak.
Ferrari ise Silverstone'da Charles Leclerc'in elde ettiği sürpriz galibiyetle uzun süredir devam eden zor dönemi geride bırakmayı başarmıştı.
Belçika Grand Prix'si öncesinde konuşan Monakolu pilot, hafta sonundaki en büyük hedefinin otomobille yeniden ideal uyumu yakalamak olduğunu söyledi.
"En büyük hedefim, otomobille doğru hissi yeniden yakalamaya çalışmak olacak."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
"Bunu başarabilirsem aracın sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde kullanabileceğimden eminim. Aksi takdirde işler çok daha karmaşık hale gelebilir."
Leclerc, takım olarak Mercedes'e karşı mücadele etmeye devam etmek istediklerini belirtirken, Spa için beklentilerinin kısa süre öncesine kadar oldukça karamsar olduğunu da itiraf etti.
"Sonuç açısından bakarsak takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyor, Mercedes ile mücadele edebilmek için sonuna kadar çalışıyoruz."
"Silverstone'un bizim için çok zor geçmesini bekliyorduk. Hatta o yarıştan önce, Spa'da işlerin bizim adımıza çok daha kötü olacağını düşünüyorduk."
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