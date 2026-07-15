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MotoGP Almanya GP

Marquez, bazı pistlerdeki performansın 850cc dönemde daha hızlı olabileceğini düşünüyor

MotoGP’nin 2027 sezonunda 850cc dönemine geçecek olması karşısında, motosikletlerin hızında düşüş yaşanması bekleniyor. Fakat Marc Marquez, bazı pistlerde daha hızlı olunabileceğini söyledi.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP dünyası, 2027 yılından itibaren motor hacminin düşürüleceği yeni bir döneme hazırlanıyor. Gelecek sezondan itibaren sadece motorlar küçülmekle kalmayacak; 2019'un sonundan bu yana kullanılan yükseklik ayarlama mekanizmaları tamamen yasaklanacak ve ön aerodinamik kanatların boyutları sınırlandırılacak.

Daha az motor gücü, aerodinamik kısıtlamalar ve mekanik yardımcıların kalkmasıyla tur sürelerinin birçok pistte yavaşlaması bekleniyor. Bu nedenle, 1000cc motorların kullanılacağı bu son sezonda kırılacak pist rekorlarının uzun süre tarihe gömüleceği düşünülüyor. Ancak sekiz kez dünya şampiyonu Marc Marquez, her pistte durumun böyle olmayabileceği görüşünde.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Almanya Grand Prix'sinde Sachsenring pistinin tur rekorunu kıran Marquez, söz konusu rekorun 2027 yılındaki 850cc motosikletlerle bile kırılabileceğini savunuyor. 

Kısa düzlükleri ve sürücülerin sürekli yatık açıyla döndüğü virajlarıyla kendine has bir karaktere sahip olan Sachsenring'de, gücün değil kıvraklığın öne çıktığını belirten Marquez şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl Di Giannantonio antrenman turlarında harika bir derece elde etmişti. Bu yüzden Sachsenring gibi bir pistte rekor kırmayı çok istiyordum.” 

“Bu tür benzer yapıdaki pistlerde 850cc motosikletlerin, 1:18'li tür sürelerine inebileceğine inanıyorum."

Gelecek sezon Ducati Lenovo takımında Marquez’in takım arkadaşı olacak Pedro Acosta’ya, İspanyol pilotun bu tahmini soruldu. Acosta, güç kısıtlamasından ziyade lastik gelişiminin belirleyici rol oynayacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Belki de lastikler Marc’ın dediği gibi tur sürelerinin gelişmesine yardımcı olabilir.” 

Pedro Acosta, Red Bull KTM Fabrika Takımı

Pedro Acosta, Red Bull KTM Fabrika Takımı

Fotoğraf: Alexander Trienitz

“Şu bir gerçek ki, şu anki 1000cc motosikletlerimizin sahip olduğu tüm gücü Sachsenring'de tam anlamıyla kullanamıyoruz; örneğin Silverstone'daki gibi yüksek güçlere burada ulaşmamız imkânsız. Dolayısıyla burada zaten gücü kısılmış motosikletlerle yarışıyoruz diyebiliriz.”

Gelecek yıl motosikletlerin ağırlığı azalacağı için hemen hemen aynı gücü kullanabileceğiz. Bu durumda her şey lastiklerin vereceği hisse bağlı olacak.”

“1:18’li süreker gelir mi tam emin değilim ama 1:19'un başlarına inerek mevcut 1000cc sürelerine çok yaklaşacağımızı düşünüyorum."

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