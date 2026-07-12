Moto2 Almanya GP: Pole'den başlayan Ortola zirvede, Deniz Öncü 17. sırada
2026 Moto2 Almanya GP'nin galibi Ivan Ortola oldu. Temsilcimiz Deniz Öncü, damalı bayrağı 17. sırada geçti.
Moto2 Almanya GP’si genç yeteneklerin büyük mücadelesine sahne oldu. Sachsenring pistinde düzenlenen yarışta Ivan Ortola, güçlü savunma performansıyla rakiplerine geçit vermeyerek kariyerinin ikinci Moto2 zaferini elde etti.
Pole pozisyonundan start alan Ortola, uzun süre Dani Holgado ve Izan Guevara karşısında pozisyonunu savundu. Yarışın ilerleyen bölümlerinde farkı açmayı başaran Ortola ve Holgado, damalı bayrağa kadar galibiyet mücadelesini sürdürdü.
Son turlarda Holgado’nun yoğun baskısına rağmen hata yapmayan Ortola, kontrollü bir sürüşle Sachsenring’de zafere ulaştı. Holgado ikinci sırada finiş görürken, Izan Guevara podyumun son basamağını tamamladı.
Yarışı Senna Agius dördüncü, Taiyo Furusato ise beşinci sırada tamamladı. David Alonso, yarışın 18. turunda ilk beş içerisinde mücadele ederken kaza yaparak yarış dışı kaldı ve puan şansını kaybetti. Endonezyalı Mario Aji ise yarışta kaza yapan bir diğer isim oldu.
Yarışta altıncı sırayı Manuel Gonzalez elde ederken, Filip Salac liderin 9.460 saniye gerisinde yedinci oldu. Jose Antonio Rueda +10.205 saniye farkla sekizinci olurken, Collin Veijer +11.237 saniye farkla dokuzuncu sırayı aldı. Luca Lunetta ise ilk 10’u tamamlayan isim olarak damalı bayrağı gördü.
Temsilcimiz Deniz Öncü, 14. sıradan başladığı yarışta etkileyici bir yükseliş sergileyerek yedinci sıraya kadar yükseldi. Yarışın son bölümlerine kadar bu pozisyonunu koruyan temsilcimiz, ilerleyen turlarda iki sıra kaybederek dokuzuncu sıraya geriledi.
Son 4 tura girilirken tempo kaybı yaşayan temsilcimiz Deniz, yarışı 17. sırada tamamladı.
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