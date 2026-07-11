Sıralama turlarındaki kazada sakatlanan Bezzecchi, Almanya GP’den çekildi!
Marco Bezzecchi, Almanya GP sıralama turlarında geçirdiği korkutucu kazanın ardından sol köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle hafta sonunun geri kalanından çekilmek zorunda kaldı.
Cumartesi öğleden sonra pistteki tıbbi merkeze götürülen İtalyan sürücünün röntgen taramalarında, sol köprücük kemiğinde "birinci derece kırık" tespit edildi. Sakatlığın ameliyat gerektirecek kadar ciddi olduğu ve Bezzecchi'nin, daha önce pek çok MotoGP sürücüsünü de tedavi eden Dr. Giuseppe Porcellini tarafından ameliyat edilmek üzere en kısa sürede İtalya'ya döneceği açıklandı.
Aprilia tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçirdiği kazanın ardından Marco Bezzecchi, pist tıbbi merkezine götürülmüş ve MotoGP Medikal Direktörü Dr. Angel Charte gözetiminde yapılan röntgen incelemesinde sol köprücük kemiğinde kırık belirlenmiştir.”
“Kırığın türü, en iyi iyileşme süreci için cerrahi müdahale gerektirmektedir ve operasyon İtalya'da Dr. Giuseppe Porcellini tarafından gerçekleştirilecektir.”
“Marco Bezzecchi'nin mümkün olan en kısa sürede İtalya'ya dönmesi planlanmaktadır."
Q2’nin erken dakikalarında geçici olarak üçüncü sırada yer alan Bezzecchi, 7. virajın frenleme bölgesinde motosikletinin arkasının yalpalamasıyla havaya savruldu. Çakıl havuzunda defalarca takla atan İtalyan sürücü, bariyerlere birkaç metre kala durabildi.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing crashed bike
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Kazanın ardından bir süre boyunca ayağa kalkmakta zorlanan Bezzecchi, kendi çabalarıyla kalktı ve sekerek servis yoluna ulaştı. Oradan da tıbbi merkeze nakledildi. Bu esnada Aprilia patronu Massimo Rivola'nın da telefon başında büyük bir endişeyle sürücüsünün sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştığı ekranlara yansıdı.
Bu kaza, Bezzecchi'nin Sachsenring hafta sonunu erken sonlandırmakla kalmadı, aynı zamanda şampiyonluk mücadelesinde yaşadığı kötü gidişatın son halkası oldu. İtalyan pilot; Macaristan'da büyük bir zincirleme kazadan etkilenmiş, Çekya sprint yarışında bir pist görevlisine tokat attığı için ana yarıştan men edilmiş ve son olarak Hollanda GP'sindeki şiddetli kazasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Perşembe günü Almanya'ya geldiğinde zaten fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmadığını söyleyen Bezzecchi, Assen'deki yarışta şampiyona liderliğini de kaybetmişti.
German GP'den fotoğraflar - Cumartesi
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
Almanya GP - Cumartesi, fotoğraflarda
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Sıralama turlarındaki kazada sakatlanan Bezzecchi, Almanya GP’den çekildi!
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