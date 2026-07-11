Bulega MotoGP için gün sayıyor: "Anlaşmaya çok yakınız"

Sezon boyunca ortaya koyduğu üstün performanslarla WorldSBK şampiyonluğunu garantileyen Nicolo Bulega’nın MotoGP’ye geçme ihtimali uzun süredir gündemdeydi. Genç yıldız, basının bu konuda yönelttiği sorulara şöyle yanıt verdi: "Şu aşamada size çok fazla bilgi veremem fakat geleceğim hakkında net bir fikre sahip olmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum.”

“Menajerlerimle önümüzdeki yıl MotoGP'ye geçmem için en iyi seçenekleri araştırıyoruz ve çözümü bulmak için çok sıkı çalışıyoruz. Anlaşmaya çok yakınız.”

“Mutluyum çünkü bu sonuçta MotoGP’den bahsediyoruz. Ancak bir çaylak olduğunuzda, en tepedeki bir sürücünün kabul etmek zorunda kalmayacağı bazı şeyleri ilk yılınızda kabul etmek zorundasınız demektir.”

Nicolo Bulega, Ducati Jerez test Fotoğraf: Ducati Corse

“MotoGP takımlarıyla konuşmaya başlamadan önce de biliyordum; eğer bu adımı atmak ve MotoGP'ye gitmek istiyorsam, ilk yıl bazı fedakarlıklar yapmam gerekiyor.”

“Burada sadece paradan bahsetmiyorum, her konudaki fedakarlıklardan bahsediyorum."

Bulega'nın olası senaryoda MotoGP'ye geçişi, WorldSBK'deki fabrika Ducati takımında bir koltuğu boşa çıkaracak.

İtalyan pilot, kendi boşalacak koltuğuna kimin geçmesi gerektiği konusunda takım patronu Stefano Cecconi'ye net bir tavsiyede bulundu: "Bence önümüzdeki yıl MotoGP padoğunda koltuksuz kalacak pek çok sürücü olacak, bu yüzden takım ve şampiyona için onlardan birini almak iyi bir hamle olabilir.”

Nicolo Bulega, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Üstelik seriye Michelin lastikleri geliyor. Tamam, Superbike'taki Michelin lastiği MotoGP'dekiyle aynı değil ama bu sürücüler Michelin'deki personelleri ve onların çalışma tarzını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla eğer Cecconi'nin yerinde olsaydım, MotoGP'den bir sürücü alırdım.”

“Ayrıca Stefano için takımda bir İtalyan sürücü bulundurmanın önemli olduğunu düşünüyorum; belki onun için değildir ama bana göre bu önemli bir detay."

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