MotoGP sürücüleri hemfikir: "Yeni grid dizilimi güvenliği artırdı"

Yeni düzenlemeyle verilen ilk start oldukça temiz geçerken, aynı zamanda büyük ölçüde olaysızdı. Grid cepleri ve sıralar arasındaki mesafenin artırılması sayesinde, sürücülerin start pozisyonlarıyla ilk turdaki sıralamaları arasında çok az değişiklik yaşandı.

Ortaya çıkan tekdüze yarışın nedenlerinden biri, startta pozisyon kazanma fırsatlarının azalması olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, Sachsenring'in dar ve geçişe elverişsiz yapısının yeni grid düzeninin etkisini daha da belirgin hâle getirdiği de ifade edilebilir.

Yine de sürücüler, değişikliğin yalnızca güvenlik amacıyla hayata geçirildiğini vurgulayarak durumu bu çerçevede değerlendirdi. Grid düzenindeki revizyon, Barselona ve Balaton Park'ta son dönemde yaşanan start kazalarının ardından uygulanmaya başlanmıştı.

Tech3 KTM sürücüsü Enea Bastianini şöyle konuştu: "Muhtemelen güvenlik açısından daha iyi ama geçiş yapmak açısından daha kötü. Çünkü diğer sürücüleri geçmek gerçekten zordu."

"Fakat geçmişte yaşananlara baktığımızda, çok daha güvenli olması kesinlikle daha iyi."

KTM fabrika sürücüsü ve yarışlara yaptığı agresif startlarla tanınan Brad Binder ise yeni düzenlemenin kendisi için pek avantajlı olmadığını esprili bir dille ifade etti. Buna rağmen Güney Afrikalı sürücü, değişikliği desteklediğini söyledi.

"Benim için berbat çünkü artık o kadar fazla sürücüyü geçemiyorum!"

"İyi bir start alsanız bile en fazla bir sıra kazanabiliyorsunuz, iki sıra değil. Güvenlik açısından kesinlikle doğru bir fikir. Gösteri açısından ise zamanla göreceğiz."

2024 MotoGP dünya şampiyonu Jorge Martin ise değişikliğin kendisi açısından büyük bir fark yaratmadığını, ancak güvenlik bakımından olumlu işaretler verdiğini belirtti.

"Dürüst olmak gerekirse herhangi bir fark hissetmedim."

"Sanırım artık düşünmek ve bir şey olduğunda tepki vermek için biraz daha fazla alanımız var. Bu iyi bir şey. İlk virajda da hiçbir olay yaşanmadı, dolayısıyla belki de gerçekten doğru bir değişikliktir."

Binder'ın takım arkadaşı Pedro Acosta ise yeni grid düzenine açık destek verdi: "Kesinlikle güvenlik adına yaptığımız değişiklikler arasında gerçekten daha güvenli olan ilk uygulama bu."

"İlk viraja geldiğinizde yanınızda sadece bir sürücü oluyor, belki iki kişi... Ama etrafınızda beş motosiklet olmuyor. Bence bu, doğru yönde atılmış iyi bir ilk adım."

Race start Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images