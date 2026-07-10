Vinales: "KTM bana sözleşme gönderdi, imzaladım, iki hafta sonra geçersiz olduğunu söylediler"

2027 MotoGP sezonu için grid büyük ölçüde şekillenirken, gelecek yılki kadrosunu henüz kesinleştirmeyen tek takım Maverick Vinales'in şu an yarıştığı Tech3.

Vinales, iki hafta önce Assen'de yaptığı açıklamada, "Brno testine çağrılmamam, KTM ile devam etmeyeceğimin açık bir göstergesi." demişti. Perşembe günü ise takımla artık hiçbir görüşme yapmadığını belirterek bunu kesin şekilde doğruladı.

"Artık hayır. Onlarla konuşmayacağım. Sanırım geçen hafta son şartlar konuşuldu. Ondan sonra da doğal olarak artık iletişimimiz kalmadı."

Geleceğine ilişkin planları sorulduğunda ise MotoGP'de kalma ihtimalini reddetti. Zira şu anda şampiyonada fiilen boş koltuk bulunmuyor.

"Bilmiyorum. Bence motosiklet üzerinde yapabileceğim her şeyi yaptım."

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Elbette iyi fırsatlar çıkabilir ya da çıkmayabilir. Bilmiyorum. Hatta başka kategorilerde bile aktif olarak bir şey aramıyorum."

"Belki yarışmaya devam etmek ve bundan keyif almak isterim. Ama şu anda aradığım tek şey harika bir tatil."

Konuyla ilgili daha fazla detay vermesi istendiğinde ise yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Montmeló'dan sonra, çıkan haberler sayesinde Fabio Di Giannantonio'nun benim yerime geçeceğini biliyordum."

"Bunun üzerine KTM'ye bunu sordum. Mugello'ya geldiğimde bana e-posta yoluyla bir sözleşme gönderdiler. Ben de imzaladım."

"Açıkçası sözleşme hiç de iyi değildi. Ama yine de yarışmak istiyordum. KTM mühendislerine gerçekten inanıyorum. Bu yüzden kendi çıkarlarıma aykırı olmasına rağmen imzaladım."

"İki hafta sonra ise bana sözleşmenin geçerli olmadığını söylediler. Bundan sonra ne bekleyebilirsiniz ki?"

"Burada kalmak istemiyorum. Bunu ciddiye almadılar. Bu yüzden kendimi motosiklet dünyasının dışında hissediyorum."