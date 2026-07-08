Acosta: "Marc Marquez ile aynı takımda olmak büyük bir onur"

Bu yıl Buriram ve Balaton Park pistlerinde girdikleri teker tekere mücadelelerle gelecekteki büyük rekabetin sinyallerini veren ikilinin ortaklığı padokta şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Pedro Acosta, Marquez ile aynı garajı paylaşmayı sadece bir rekabet olarak değil, aynı zamanda MotoGP'nin eski altın çağını domine etmiş son aktif pilottan deneyim edinmek için paha biçilemez bir fırsat olarak görüyor.

Şampiyonluk ve galibiyet rekorları kıran Marquez; Valentino Rossi, Dani Pedrosa ve Jorge Lorenzo gibi isimlerle pist üstünde rekabet etmiş ve onları mağlup etmeyi başarmış yegane isim konumunda. Bu büyük fırsat hakkında konuşan Acosta şu ifadeleri kullandı: "Marc ile aynı takımda olmak benim için büyük bir onurdur.”

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“O kariyerinin son dönemlerinde sayılır, bense MotoGP kariyerimin henüz çok başındayım. Bu yüzden onun deneyimlerinden bir şeyler öğrenmek adına benim için harika bir fırsat.”

“O; Dani, Jorge ve Valentino gibi devasa isimlerle yarışmış, o eski muhteşem dönemin geriye kalan son temsilcisi."

Sezonun açılış yarışı olan Buriram'daki sprint mücadelesinde Marquez'i geride bırakarak kariyerinin ilk sprint zaferini elde eden ve şampiyona liderliğine yükselen Acosta, sonraki süreçte şanssızlıklar yaşadı.

KTM motosikletinde üst üste meydana gelen teknik sorunlar ve ardından sağ bileğinde ortaya çıkan karpal tünel sendromu nedeniyle ameliyat olan genç İspanyol, şampiyonada yedinci sıraya kadar gerilemiş durumda.