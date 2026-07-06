Resmi: Di Giannantonio 2027’de KTM fabrika takımına katılıyor

Şampiyonada üçüncü sırada yer alan 27 yaşındaki İtalyan sürücü, tıpkı Marquez gibi Avusturyalı üreticiyle çok yıllı bir sözleşmeye imza attı. Kariyerinde ilk kez bir fabrika takımında yarışma fırsatı yakalayacak olan Di Giannantonio'nun transferi hakkında KTM Motor Sporları Direktörü Pit Beirer şu ifadeleri kullandı: "Fabio, MotoGP'nin en istikrarlı ve ön sıralarda yarışan isimlerinden biri olmak için çok önemli bir adım attı.”

“Onun hızını ve en iyi performansı sergileme konusundaki kararlılığını görüyoruz.”

“Kendisi Red Bull KTM Fabrika Takımımıza çok kolay uyum sağlayacağını düşündüğümüz harika bir karakter.”

“Görüşmelerimiz sırasında pistte en iyisini yapmak için ne kadar tutkulu olduğunu gördük ve bundan çok etkilendik. Birlikte yazacağımız bu yeni dönemin heyecan verici ve unutulmaz olacağına inanıyoruz. Ailemize hoş geldin Fabio."

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Katalonya'daki zaferi de dahil olmak üzere bu sezon Ducati ile üç podyum yapan Di Giannantonio, 2027'de gridde yeri kesinleşen 13. sürücü oldu.

Bu imzayla, KTM'e 2020 yılında ilk zaferini kazandıran Brad Binder'ın sezon sonunda fabrika takımından ayrılacağı kesinleşti.

Binder'ın şu anki takım arkadaşı Pedro Acosta’ysa 2027 için çoktan Marc Marquez'in yanına, Ducati fabrika takımına geçiş yapmıştı.

KTM; Aprilia, Ducati ve Yamaha'nın ardından 2027 fabrika kadrosunu tamamlayan dördüncü üretici oldu. Yeni başlayacak 850cc ve Pirelli lastikleri dönemi öncesinde sürücü kadrosunu henüz netleştirmeyen tek fabrika takımı Honda HRC kaldı.