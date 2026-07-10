Acosta: "Brad için kendi motosikletimi bile verirdim"

KTM, önümüzdeki yıl için Fabio di Giannantonio ve Alex Marquez ile tamamen yeni bir fabrika kadrosu kuracağını açıklamıştı. Bu durum, Binder'ı gridde neredeyse seçeneksiz bıraktı.

KTM'nin uydu takımı Tech3'te de sürücü kontenjanı için Honda'dan Luca Marini'nin adının öne çıkması, Binder'ın geleceğini iyice belirsizliğe itti.

KTM’ye geldiğinden beri takım arkadaşının durumunu yakından gözlemleyen Acosta, Binder'ın MotoGP'de kalmayı sonuna kadar hak ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Brad'e kesinlikle bir MotoGP motosikleti verirdim. Neden mi? Size şunu söyleyeyim; onun kadar çaba sarf eden çok az insan olduğunu görürsnüz. Ancak şu ya da bu nedenle hak ettiği sonuçları alamıyor. Yine de ona kesinlikle bir MotoGP motosikleti verirdim.”

“Tech3 mü yoksa başka bir takım mı olur söylemek zor ama ona herhangi bir takımda motosiklet verirdim. Ona her yerde bir motosiklet sağlardım; hatta gerekirse şu an kendi sürdüğüm motosikleti bile ona verirdim."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Geleceği hakkında temkinli konuşan ve 2027 planları üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirten Brad Binder ise Acosta'nın bu samimi sözleri kendisine iletildiğinde şunları söyledi: "Pedro'nun bu fikrini sevdim. Ama bakalım, henüz bilmiyorum. Önümüzdeki birkaç hafta içinde durum netleşecektir.”

“Menajerim etrafta koşturuyor ve işini yapıyor, bu yüzden ne olacağını görmemiz gerekiyor. Bir kapı kapandığında diğerinin açıldığı kesin. Bakalım ne bulabileceğiz, ona göre bir karar vereceğiz."

Alex Marquez, KTM Photo by: KTM Images

Tıpkı Binder gibi KTM'nin genç sürücü akademisinden yetişen ancak 2026 sonunda Avusturyalı markaya veda edip, Ducati fabrika takımında Marc Marquez'in yanına geçecek Acosta, kendisinden sonraki KTM kadrosunun da çok güçlü olacağına inanıyor.

2025 dünya ikincisi Alex Marquez ve bu yıl Ducati ile yarışan Di Giannantonio transferlerini yorumlayan İspanyol sürücü, sözlerini şöyle tamamladı: "KTM adına, sürücüler ve takımdaki herkes adına çok mutluyuz.”

“Geçen yılı ikinci bitiren Alex ve bu yıl çok iyi iş çıkaran Di Giannantonio gibi şampiyonadaki son derece tecrübeli insanlarla çalışacaklar. Bence yeni dönem yeni bir kadroyla başlamayı hak ediyor, bu yüzden her iki taraf adına da mutluyuz.”

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