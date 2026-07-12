Marquez, Bezzecchi'yi savundu: "Yaşananların 'karma' olduğuna inanmıyorum"

Aprilia sürücüsü Marco Bezzecchi, cumartesi günü Sachsenring'de geçirdiği sert kazanın ardından hafta sonuna devam edemedi.

İtalyan sürücünün yaşadığı bu sakatlık, yalnızca birkaç hafta önce Brno sprint yarışının ardından bir pist görevlisine fiziksel temasta bulunduğu gerekçesiyle Çekya Grand Prix'sinden men edilmesinin ardından geldi.

Bezzecchi geçen yıl Endonezya Grand Prix'sinde yavaş startının ardından pozisyon kazanmaya çalışırken Marc Marquez'e çarpmış ve İspanyol sürücünün hâlâ etkilerini hissettiği omuz sakatlığına neden olmuştu.

Bu sebeple Bezzecchi'nin köprücük kemiği kırığını geçmişte yaşanan olayların 'karması' olarak değerlendiren yorumlara yanıt veren son dünya şampiyonu Marc Marquez, taraftarlardan rakibini hedef almamalarını istedi.

Marquez, bunun yerine MotoGP'de sürücü güvenliğinin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"2015'ten beri 'karma' kelimesini duyuyorum ve o zamandan bu yana altı dünya şampiyonluğu kazandım."

"Şayet buna karma diyorsanız, buyurun. Ama karma diye bir şey yok. Hepimiz pistte çok büyük riskler alıyoruz."

"Marco'ya en iyi dileklerimi iletiyorum. Endonezya'daki olaydan sonra da sosyal medyada 'Marco'ya yüklenmeyin, yarışlarda bunlar olur' diye paylaşım yapmıştım. Bugün ise gelecekte çözebileceğimiz başka bir durum yaşandı."

"Çünkü bir kez daha Bezzecchi, Assen'de Fermin Aldeguer ve Endonezya'da ben; hepimiz asfalt ile çakıl havuzu arasındaki seviye farkına girerken sakatlandık."

"Bez'in en kısa sürede iyileşmesini diliyorum. Ama aynı zamanda gelecekte bu tür sorunları da çözebileceğimizi umuyorum."

Gresini sürücüsü Alex Marquez ise Bezzecchi'nin fiziksel durumunun Sachsenring'deki kazada etkili olduğunu düşünüyor. İspanyol sürücü, Assen antrenmanlarında kendisinin yaşadığı benzer kazayı buna örnek gösterdi.

Mayıs ayında Barselona'da köprücük kemiği ve omurunda kırık yaşayan Alex Marquez de henüz tam olarak iyileşebilmiş değil.

"Onun adına gerçekten çok üzgünüm. Kendisine acil şifalar diliyorum."

"Hızı olan bir sürücünün yaptığı türden bir kazaydı. Ben de Assen'de aynı kazayı yaşamıştım. Fiziksel olarak %100 durumda olmadığınızda zihniniz ve hızınız yerinde oluyor ama vücudunuz sizi aynı şekilde destekleyemiyor."

"İşte o noktada bazen hiç beklemediğiniz hatalar yapabiliyorsunuz. Daha önce Marc'ın ve sakatlığı bulunan başka sürücülerin yaşadığı kazalara çok benziyor."

"Umarım en kısa sürede iyileşir. Önünde tüm yaz arası var. Silverstone'a daha güçlü bir şekilde döneceğine inanıyorum."

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