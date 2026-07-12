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Yarış raporu
World Superbike Donington

WSBK Donington Superpole yarış: Bulega zirvede, Lecuona lider giderken kaza yaptı, Bahattin 14. sırada

2026 Donington Superpole yarışının galibi Nicolo Bulega oldu. Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, yarışı 14. sırada tamamladı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
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İlk yarışta olduğu gibi startta en iyi çıkışı yapan isim Lecuona oldu. İspanyol sürücü ilk virajda liderliği alırken, Yari Montella ikinci sıraya yükseldi ve pole sahibi Bulega üçüncülüğe geriledi.

Lecuona ilk tur sonunda farkı yaklaşık 0.8 saniyeye kadar çıkarmayı başardı. Ancak yarışın kaderi ikinci turun sonunda değişti. 12. virajda kontrolünü kaybeden Ducati sürücüsü çakıl havuzuna düşerek zafer şansını kaybetti.

Yarışa son sıradan devam edebilen Lecuona, yedinci turun sonunda motosikletini garaja getirerek mücadeleden çekildi.

Lecuona'nın kazasının ardından liderliğe yükselen Montella, birkaç tur boyunca avantajını korumayı başardı. Ancak beşinci turda Bulega, 11. virajda yaptığı manevrayla zirveye yükseldi.

Liderliği ele geçiren Bulega kısa sürede farkı bir saniyenin üzerine çıkararak yarışı kontrol altına aldı ve damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.

Montella ikinci olurken, ev sahibi Sam Lowes üçüncülüğü alarak podyumu tamamladı. Bu sonuçla üç isim de ikinci yarışa ilk çizgiden başlama hakkını kazandı.

Bulega'nın galibiyeti ayrıca, Aruba.it Racing Ducati takımına 2026 Dünya Superbike Takımlar Şampiyonluğu'nu istatistiksel olarak kazandırdı.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, damalı bayrağı 14. sırada geçen isim oldu.

superpole-race

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 10

14'16.787

       12
2 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 10

+1.581

14'18.368

 1.581     9
3 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 10

+3.346

14'20.133

 1.765     7
4 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 10

+5.614

14'22.401

 2.268     6
5 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 10

+5.836

14'22.623

 0.222     5
6 Italy L. Baldassari Team Go Eleven 34 Ducati 10

+6.664

14'23.451

 0.828     4
7 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 10

+7.830

14'24.617

 1.166     3
8 Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 10

+8.147

14'24.934

 0.317     2
9 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 10

+10.886

14'27.673

 2.739     1
10 United Kingdom J. Rea Honda HRC 65 Honda 10

+11.894

14'28.681

 1.008      
11 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 10

+12.181

14'28.968

 0.287      
12 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 10

+15.346

14'32.133

 3.165      
13 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 10

+16.220

14'33.007

 0.874      
14 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 10

+18.004

14'34.791

 1.784      
15 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 10

+18.388

14'35.175

 0.384      
16
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 10

+18.530

14'35.317

 0.142      
17 United Kingdom J. Dixon Honda HRC 96 Honda 10

+19.849

14'36.636

 1.319      
18 Thailand S. Chantra Honda HRC 35 Honda 10

+20.404

14'37.191

 0.555      
19 Italy D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9 BMW 10

+21.439

14'38.226

 1.035      
20 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 10

+38.637

14'55.424

 17.198      
dnf Spain I. Lecuona Ducati Team 7 Ducati 7

+3 Tur

10'43.900

 3 Tur   Yarış dışı  
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