WSBK Donington Superpole yarış: Bulega zirvede, Lecuona lider giderken kaza yaptı, Bahattin 14. sırada

İlk yarışta olduğu gibi startta en iyi çıkışı yapan isim Lecuona oldu. İspanyol sürücü ilk virajda liderliği alırken, Yari Montella ikinci sıraya yükseldi ve pole sahibi Bulega üçüncülüğe geriledi.

Lecuona ilk tur sonunda farkı yaklaşık 0.8 saniyeye kadar çıkarmayı başardı. Ancak yarışın kaderi ikinci turun sonunda değişti. 12. virajda kontrolünü kaybeden Ducati sürücüsü çakıl havuzuna düşerek zafer şansını kaybetti.

Yarışa son sıradan devam edebilen Lecuona, yedinci turun sonunda motosikletini garaja getirerek mücadeleden çekildi.

Lecuona'nın kazasının ardından liderliğe yükselen Montella, birkaç tur boyunca avantajını korumayı başardı. Ancak beşinci turda Bulega, 11. virajda yaptığı manevrayla zirveye yükseldi.

Liderliği ele geçiren Bulega kısa sürede farkı bir saniyenin üzerine çıkararak yarışı kontrol altına aldı ve damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.

Montella ikinci olurken, ev sahibi Sam Lowes üçüncülüğü alarak podyumu tamamladı. Bu sonuçla üç isim de ikinci yarışa ilk çizgiden başlama hakkını kazandı.

Bulega'nın galibiyeti ayrıca, Aruba.it Racing Ducati takımına 2026 Dünya Superbike Takımlar Şampiyonluğu'nu istatistiksel olarak kazandırdı.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, damalı bayrağı 14. sırada geçen isim oldu.