WSBK Donington Superpole yarış: Bulega zirvede, Lecuona lider giderken kaza yaptı, Bahattin 14. sırada
2026 Donington Superpole yarışının galibi Nicolo Bulega oldu. Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, yarışı 14. sırada tamamladı.
İlk yarışta olduğu gibi startta en iyi çıkışı yapan isim Lecuona oldu. İspanyol sürücü ilk virajda liderliği alırken, Yari Montella ikinci sıraya yükseldi ve pole sahibi Bulega üçüncülüğe geriledi.
Lecuona ilk tur sonunda farkı yaklaşık 0.8 saniyeye kadar çıkarmayı başardı. Ancak yarışın kaderi ikinci turun sonunda değişti. 12. virajda kontrolünü kaybeden Ducati sürücüsü çakıl havuzuna düşerek zafer şansını kaybetti.
Yarışa son sıradan devam edebilen Lecuona, yedinci turun sonunda motosikletini garaja getirerek mücadeleden çekildi.
Lecuona'nın kazasının ardından liderliğe yükselen Montella, birkaç tur boyunca avantajını korumayı başardı. Ancak beşinci turda Bulega, 11. virajda yaptığı manevrayla zirveye yükseldi.
Liderliği ele geçiren Bulega kısa sürede farkı bir saniyenin üzerine çıkararak yarışı kontrol altına aldı ve damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.
Montella ikinci olurken, ev sahibi Sam Lowes üçüncülüğü alarak podyumu tamamladı. Bu sonuçla üç isim de ikinci yarışa ilk çizgiden başlama hakkını kazandı.
Bulega'nın galibiyeti ayrıca, Aruba.it Racing Ducati takımına 2026 Dünya Superbike Takımlar Şampiyonluğu'nu istatistiksel olarak kazandırdı.
Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, damalı bayrağı 14. sırada geçen isim oldu.
superpole-race
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|10
|
14'16.787
|12
|2
|Y. Montella Barni Racing Team
|5
|Ducati
|10
|
+1.581
14'18.368
|1.581
|9
|3
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|10
|
+3.346
14'20.133
|1.765
|7
|4
|A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team
|22
|Bimota
|10
|
+5.614
14'22.401
|2.268
|6
|5
|A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team
|47
|Bimota
|10
|
+5.836
14'22.623
|0.222
|5
|6
|L. Baldassari Team Go Eleven
|34
|Ducati
|10
|
+6.664
14'23.451
|0.828
|4
|7
|T. Bridewell Superbike Advocates
|46
|Ducati
|10
|
+7.830
14'24.617
|1.166
|3
|8
|X. Vierge Pata Maxus Yamaha
|97
|Yamaha
|10
|
+8.147
14'24.934
|0.317
|2
|9
|G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team
|31
|Kawasaki
|10
|
+10.886
14'27.673
|2.739
|1
|10
|J. Rea Honda HRC
|65
|Honda
|10
|
+11.894
14'28.681
|1.008
|11
|A. Bautista Barni Racing Team
|19
|Ducati
|10
|
+12.181
14'28.968
|0.287
|12
|A. Locatelli Pata Maxus Yamaha
|55
|Yamaha
|10
|
+15.346
14'32.133
|3.165
|13
|S. Manzi GRT Racing Team
|62
|Yamaha
|10
|
+16.220
14'33.007
|0.874
|14
|B. Sofuoğlu MotoXRacing
|54
|Yamaha
|10
|
+18.004
14'34.791
|1.784
|15
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|10
|
+18.388
14'35.175
|0.384
|16
|
M. Rato MotoXRacing
|13
|Yamaha
|10
|
+18.530
14'35.317
|0.142
|17
|J. Dixon Honda HRC
|96
|Honda
|10
|
+19.849
14'36.636
|1.319
|18
|S. Chantra Honda HRC
|35
|Honda
|10
|
+20.404
14'37.191
|0.555
|19
|D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|9
|BMW
|10
|
+21.439
14'38.226
|1.035
|20
|M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|88
|BMW
|10
|
+38.637
14'55.424
|17.198
|dnf
|I. Lecuona Ducati Team
|7
|Ducati
|7
|
+3 Tur
10'43.900
|3 Tur
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
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