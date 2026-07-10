WSSP İngiltere Superpole: Can Öncü üst üste ikinci kez pole pozisyonunun sahibi!

FIM Supersport Dünya şampiyonasında WorldSSP Birleşik Krallık etabı, Donington Park pistinde gerçekleştirilen Tissot Superpole seansıyla başladı. Cuma günü yapılan sıralama mücadelesinde temsilcimiz Can Öncü, güçlü performansını pole pozisyonuyla taçlandırarak üst üste ikinci kez gridin ilk sırasını elde etti.

Temsilcimiz Can Öncü seans içerisinde yaşanan kırmızı bayrak kesintisine rağmen 1:28.650’lik derecesiyle zirvenin sahibi oldu. Serbest antrenmanı ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz, Superpole performansındaki istikrarını sürdürerek kariyerindeki sekizinci WorldSSP pole pozisyonuna ulaştı.

Seansın erken bölümünde pist üzerinde oluşan çakıl nedeniyle kırmızı bayrak uygulaması yapıldı. Yarış yönetiminin müdahalesinin ardından yeniden başlayan mücadelede Can Öncü, son bölümde attığı hızlı turla rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

AS BLU CRU Racing Team adına mücadele eden Albert Arenas, 1:28.951’lik derecesiyle ikinci sırayı alarak sezonun beşinci ön sıra startını elde etti. Çaylak sezonunda başarılı bir grafik çizen Arenas, cumartesi günü yapılacak ilk yarış öncesinde güçlü bir başlangıç noktası yakaladı.

Ev sahibi pilot Tom Booth-Amos ise Donington Park avantajını en iyi şekilde kullandı. Serbest antrenmanı lider tamamlayan PTR Triumph Factory Racing sürücüsü, 1:29.065’lik turuyla Superpole’ü üçüncü sırada bitirdi ve sezonun ilk ön sıra startını kazandı.

Jeremy Alcoba, 1:29.128’lik derecesiyle dördüncü sırayı alarak sezonun en iyi Superpole sonucuna ulaştı. İspanyol sürücü, önceki en iyi sıralama derecesi olan Balaton Park’taki sekizinciliğini geliştirdi.

Aldi Mahendra, Donington Park’taki güçlü performansını sürdürerek beşinci sırayı elde etti. Endonezyalı sürücünün 1:29.073’lük derecesi, ikinci WorldSSP sezonundaki en iyi Superpole sonucu oldu.

Jaume Masia, 1:29.283’lük turuyla altıncı sırada yer alarak ikinci sıradan start alma hakkı kazandı. Masia’nın bu derecesi, Portimao’dan bu yana en iyi sıralama performansı olarak kayıtlara geçti.

Valentin Debise, seansın son bölümünde kısa süreliğine ikinci sıraya yükselse de rakiplerinin hızlanmasıyla yedinci sıraya geriledi. Roberto Garcia sekizinci, Oli Bayliss dokuzuncu, Philipp Oettl ise 10. sırada Superpole’ü tamamladı.

EASTROC ZXMOTO Factory Evan Bros Racing sürücüsü Federico Caricasulo, Superpole seansında 10. virajda kaza yaptı. Sağlık merkezine götürülen İtalyan sürücünün yapılan kontroller sonucunda sağ dizinde ezilme kontüzyon tespit edildi ve yarışmaya uygun olduğu açıklandı.

2026 Dünya Supersport şampiyonası’nın Donington Park ayağında mücadele, cumartesi günü koşulacak ilk yarışla devam edecek. Temsilcimiz Can Öncü, pole pozisyonundan başlayarak sezondaki yükselişini sürdürmeyi hedefleyecek.