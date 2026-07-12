Marc Marquez: "Almanya GP'sini kazanmak kolay olmayacak"

Marc Marquez, Sachsenring'de hafta sonunun şu ana kadarki en hızlı ismi oldu. Cuma gününün en hızlı turunu atan İspanyol sürücü, cumartesi günü hem pole pozisyonunu hem de sprint yarışını kazandı.

Buna rağmen sekiz kez dünya şampiyonu, ana yarışın çok daha zorlu geçeceğine inanıyor.

Marquez'e göre sprint yarışında en hızlı isim kendisi değildi; yarış stratejisi sayesinde kardeşi Alex Marquez ile Fabio di Giannantonio'yu geride bırakmayı başardı.

Kariyerinde Sachsenring'de dokuzu MotoGP sınıfında olmak üzere toplam 12 yarış kazanan Marquez, bu kez zirvede kalmanın geçmiş yıllara göre daha zor olacağı görüşünde.

"Sachsenring'de olan da bu. Kazandığınızda herkes bunu normal karşılıyor. Şimdi asıl soru, diğerlerinin neden bana bu kadar yakın olduğu."

"Hiç şüphe yok ki onların temposu daha iyiydi. Ancak ben ilk sıradan başladım ve kendi tempomu kabul ettirdim. Yine de yarışta gelişmemiz gerekiyor çünkü bunu başaramazsak yarışı üçüncü sırada bitireceğiz."

Marquez, cumartesi günü motosiklet üzerinde kendisini rahat hissetmediğini, Sprint öncesinde yapılan ayar değişikliklerinin beklediği sonucu vermediğini de açıkladı.

Hangi konuda sorun yaşadığını detaylandırmasa da, bu problemlerin devam etmesi hâlinde 30 turluk yarış boyunca liderliği korumanın çok daha zor olacağını söyledi.

"Yarış boyunca kendimi hiç rahat hissetmedim ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor. Yarışı kazandık ama motosiklet üzerinde rahat değildim."

"Sprint öncesinde bazı değişiklikler yaptık ancak bunların işe yaradığını söyleyemem. Belki de sıcaklığın daha yüksek olmasından kaynaklanıyordu."

"Yarın 30 tur boyunca ihtiyacım olan şeyi anlamamız gerekiyor çünkü işimiz zor olacak."

"Oldukça istikrarlı bir tempoda sürüyordum ama motosiklet üzerinde adeta yüzüyormuş gibiydim. İstediğim şekilde süremiyordum. Buna rağmen kazanmaya yetti. Yarın sabahki ısınma seansında bir adım daha ileri gitmeye çalışacağız."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Marquez, mayıs ayında sağ omzundan geçirdiği ameliyatın ardından fiziksel olarak hâlâ tam anlamıyla iyileşebilmiş değil. Ancak Sachsenring'in ağırlıklı olarak sol virajlardan oluşan yapısı, sağ tarafına daha az yük bindirdiği için Alman Grand Prix'sini kendisi açısından sezonun fiziksel olarak en rahat yarışlarından biri hâline getiriyor.

Fiziksel durumuyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Burada omzum gayet iyi durumda."

"Dirseğim biraz ağrıyor ama bu sürüşümü kısıtlayan bir durum oluşturmuyor."

Son dünya şampiyonu Marquez, kardeşi Alex Marquez'in Katalonya Grand Prix'sinde yaşadığı ve köprücük kemiği ile omurunda kırıklara yol açan kazanın etkilerini hâlâ taşımasına rağmen çok güçlü bir performans sergilediğini söyledi.

Marc Marquez'e göre, o kaza yaşanmamış olsaydı sprint yarışını kazanan isim Alex olabilirdi.

"Kardeşimi yeniden gerçek performansıyla sürerken görmek beni çok mutlu ediyor."

"Katalonya'daki olay yaşanmasaydı bugün şampiyona lideri Alex olurdu. Assen'de de bugün de gördüğümüz gibi gerçekten çok iyi sürüyor."

"Geçen yıl burada ikinci olmuştu. Bu sezon ise gridin en hızlı isimlerinden biri. Ancak ne yazık ki üç yarışı kaçırdı."

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images