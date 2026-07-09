Acosta: "MotoGP artık biraz Formula 1'e benzemeye başladı"

MotoGP'nin en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul edilen, ilk yılında Moto3 ve ikinci yılında Moto2 şampiyonluklarına ulaşarak podyumun zirvesine alışan Pedro Acosta, en üst sınıftaki üçüncü sezonunda henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

KTM ile çıktığı mücadelelerde 7'si ikincilik olmak üzere tam 13 kez podyuma çıkan ancak ilk basamağa adım atamayan İspanyol sürücü, önümüzdeki kış şampiyonayı domine eden Ducati fabrika takımına geçerek Marc Marquez'in takım arkadaşı olacak.

Ducati'nin henüz yarış kazanamamış bir pilotu fabrika takımına seçmesi bazı soru işaretleri yaratsa da Acosta, Sky Italia'ya verdiği demeçte galibiyetin neden geciktiğini şu sözlerle açıkladı: "Bence MotoGP artık biraz Formula 1'e benzemeye başladı: Kazanabilmek için en mükemmel araçlara ihtiyaç duyduğunuz bir noktaya ulaştı.”

Pedro Acosta, Red Bull KTM Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Bugün Aprilia ve Ducati seviyesinde olmadığımızın açık bir gerçek olduğunu düşünüyorum. Eksik olan şey biraz da bu.”

“Ayrıca tecrübe eksikliğim olduğunu da kabul ediyorum. MotoGP; Moto2 ve Moto3'ten gerçekten çok farklı. Dolayısıyla tüm bu faktörlerin bir kombinasyonu şampiyonluğu gecitirdi."

KTM'deki teknik sorunlara ve şanssızlıklara rağmen takımı hakkında diplomatik bir dil kullanan 22 yaşındaki Acosta'yı gelecek sezon başka bir zorluk bekliyor. Yeni takımının diğer koltuğunda, sporun en büyük efsanelerinden biri olan Marc Marquez yer alacak.

Birçok sürücü için korkutucu olan ve hatta Francesco Bagnaia'nın şampiyonluk mücadelesinden geriye düşmesinde payı olduğu konuşulan bu durum hakkında Acosta, üzerindeki baskıyı şu sözlerle hafifletti: "Bu baskıyı kendi üzerime yüklemiyorum. Marc çok fazla kazanmış ve her şeye çok çabuk adapte olabilme yeteneğine sahip inanılmaz bir pilot.”

Marc Marquez, Ducati Team Fotoğraf: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

“Zaten gelecek yılın MotoGP'si şu ankinden çok farklı olacak, bu yüzden kafamda fazladan bir baskı yaratmıyorum. Sportif açıdan kendim için en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum.”

“KTM'de çok büyük bir sevgi gördüğüm doğru, çünkü birlikte büyüdük. Ancak dediğim gibi, Ducati ile ilerlemenin benim için harika bir hedef ve gerçekten heyecan verici bir zorluk olacağına inanıyorum. Göreceğiz.”

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