Hamilton: “Dayanıklılıktan ödün vermeden motoru geliştirmek aylar alıyor”

Ferrari, Avusturya hafta sonunda güncellenmiş bir güç ünitesini kullanmış ve son olarak Silverstone'da beklentilerin üzerine çıkmayı başarmıştı; Hamilton'ın sprint sıralamalarında pole pozisyonunu almasının ardından Charles Leclerc de pazar günü zafere ulaşmıştı.

Ferrari’nin SF-26 aracının şasisinin gridin en iyisi olduğu düşünülse de aracın en zayıf noktası, rakiplerine kıyasla daha küçük bir turboya sahip olan güç ünitesi olarak öne çıkıyor. Bu tasarım, viraj çıkışlarında anlık güç üretimi konusunda avantaj sağlasa da motorun düzlük sonlarındaki maksimum hızını olumsuz etkiliyor. Bu durum, hem Hamilton hem de Leclerc'in, özellikle Mercedes’in uzun düzlüklerde kendilerine karşı bariz bir avantaja sahip olduğu yönündeki sözlemlerini doğruluyor.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Güç ünitesini iyileştirmek için yürütülen mevcut çalışmalara değinen Hamilton, bu sürecin bir anda gerçekleşmeyeceğini ve yeni tasarımların hayata geçirilmesinin "aylar" sürdüğünü şu sözlerle dile getirdi: "İş motora geldiğinde, bir pilotun yapabileceği çok fazla şey yoktur; motorun içindeki potansiyeli açığa çıkarmak adına yapılması gereken değişiklikleri keşfetmek, tamamen fabrikadaki çalışanların ve onların ortaya koyduğu uzmanlığın bir sonucudur.”

“Pilot tarafındaysa biz her hafta sonu gaz pedalına ilk dokunduğumuz andaki sürülebilirlik hissiyatı, vites geçişleri, vites oranları ve değişmesi gerektiğini düşündüğümüz şeyler hakkında geri bildirimler veriyoruz.”

“Dolayısıyla bu değişiklikler için baskı yapıyoruz ya da en azından takımın simülatörde bunları test edip zaman kazandırıp kazandırmayacağını analiz etmesini talep ediyoruz."

Takımla yürüttükleri analiz süreçlerini ve motorun gelişim yönünü de detaylandıran Hamilton, sözlerini şöyle tamamladı: "Bazen düzlük sonlarında batarya gücünün yetersiz kaldığını hissediyoruz.”

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Bu sonucu Mercedes ve Red Bull ile yapılan telemetri karşılaştırmalarında da net bir şekilde görebiliyoruz. Sonra da takımla oturup bunu konuşuyoruz.”

“Ancak şunu bilmek lazım ki, dayanıklılık tarafında taviz vermeden motoru geliştirmek, tasarlamak ve araca entegre etmek aylar alıyor.”

“Buradaki en harika şey, takımın son derece dayanıklı bir araç ve motor üretmiş olması. Bu sayede yapacağımız tüm geliştirmeler sağlam temeller üzerine kuruluyor ve aldığımız verim daha fazla oluyor."