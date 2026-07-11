MotoGP Almanya GP 2. antrenman: Son antrenman seansında Alex Marquez zirvede, Toprak 10. sırada
2026 MotoGP Almanya Grand Prix'si 2. antrenman seansını zirvede tamamlayan sürücü Alex Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansı 10. sırada noktaladı.
Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sachsenring'de hafta sonunun son antrenman seansı oldukça elverişli koşullarda başladı. Seans öncesinde hava sıcaklığı 21°C, pist sıcaklığı ise 32°C olarak ölçüldü.
Pit yolunun açılmasıyla birlikte Toprak Razgatlıoğlu dahil olmak üzere sürücüler sıralama öncesindeki son denemeleri için piste çıktılar.
İki sürücünün, pazar günkü yarışta sıralama turlarındaki pozisyonlarından üç sıra geriye düşeceği bilgisi ekranlara geldi: Franco Morbidelli pist üzerinde engelleme nedeniyle, Diogo Moreira ise benzer bir nedenle cezalandırıldı.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
İlk 10 dakikanın geride kalmasıyla Alex Marquez, 1:20.333 ile zirveye yerleşti. Onu kardeşi Marc Marquez takip ediyordu. Bu esnada Toprak ise 16. sırada yer alıyordu.
Alex Rins, 1. virajda kaza yaparak pite döndü.
Geri kalan dakikalarda zirvedeki Alex Marquez'in turunu geçebilen olmadı. Raul Fernandez 0.321 geride ikinci olurken, onları Marco Bezzecchi takip etti.
Pedro Acosta dördüncü, Marc Marquez ise beşinci sırada yer aldı.
Toprak Razgatlıoğlu, seansı 10. sırada noktaladı.
İkinci antrenman seansı sonucu
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
1'20.333
|163.345
|304
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|15
|
+0.321
1'20.654
|0.321
|162.694
|299
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|14
|
+0.326
1'20.659
|0.005
|162.684
|300
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|14
|
+0.383
1'20.716
|0.057
|162.569
|301
|5
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|16
|
+0.444
1'20.777
|0.061
|162.447
|302
|6
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|14
|
+0.511
1'20.844
|0.067
|162.312
|302
|7
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|17
|
+0.518
1'20.851
|0.007
|162.298
|305
|8
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|16
|
+0.587
1'20.920
|0.069
|162.160
|295
|9
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|15
|
+0.675
1'21.008
|0.088
|161.984
|300
|10
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|14
|
+0.687
1'21.020
|0.012
|161.960
|297
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|14
|
+0.698
1'21.031
|0.011
|161.938
|300
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|16
|
+0.727
1'21.060
|0.029
|161.880
|302
|13
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|14
|
+0.734
1'21.067
|0.007
|161.866
|300
|14
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|16
|
+0.750
1'21.083
|0.016
|161.834
|300
|15
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|7
|
+0.857
1'21.190
|0.107
|161.620
|297
|16
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|15
|
+0.873
1'21.206
|0.016
|161.589
|302
|17
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|13
|
+0.910
1'21.243
|0.037
|161.515
|302
|18
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|14
|
+0.985
1'21.318
|0.075
|161.366
|297
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|13
|
+1.246
1'21.579
|0.261
|160.850
|295
|20
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|15
|
+1.882
1'22.215
|0.636
|159.605
|298
|21
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|12
|
+1.921
1'22.254
|0.039
|159.530
|298
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