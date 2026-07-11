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Antrenman raporu
MotoGP Almanya GP

MotoGP Almanya GP 2. antrenman: Son antrenman seansında Alex Marquez zirvede, Toprak 10. sırada

2026 MotoGP Almanya Grand Prix'si 2. antrenman seansını zirvede tamamlayan sürücü Alex Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansı 10. sırada noktaladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sachsenring'de hafta sonunun son antrenman seansı oldukça elverişli koşullarda başladı. Seans öncesinde hava sıcaklığı 21°C, pist sıcaklığı ise 32°C olarak ölçüldü. 

Pit yolunun açılmasıyla birlikte Toprak Razgatlıoğlu dahil olmak üzere sürücüler sıralama öncesindeki son denemeleri için piste çıktılar. 

İki sürücünün, pazar günkü yarışta sıralama turlarındaki pozisyonlarından üç sıra geriye düşeceği bilgisi ekranlara geldi: Franco Morbidelli pist üzerinde engelleme nedeniyle, Diogo Moreira ise benzer bir nedenle cezalandırıldı.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

İlk 10 dakikanın geride kalmasıyla Alex Marquez, 1:20.333 ile zirveye yerleşti. Onu kardeşi Marc Marquez takip ediyordu. Bu esnada Toprak ise 16. sırada yer alıyordu. 

Alex Rins, 1. virajda kaza yaparak pite döndü. 

Geri kalan dakikalarda zirvedeki Alex Marquez'in turunu geçebilen olmadı. Raul Fernandez 0.321 geride ikinci olurken, onları Marco Bezzecchi takip etti. 

Pedro Acosta dördüncü, Marc Marquez ise beşinci sırada yer aldı. 

Toprak Razgatlıoğlu, seansı 10. sırada noktaladı.

İkinci antrenman seansı sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

1'20.333

   163.345 304
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+0.321

1'20.654

 0.321 162.694 299
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 14

+0.326

1'20.659

 0.005 162.684 300
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 14

+0.383

1'20.716

 0.057 162.569 301
5 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 16

+0.444

1'20.777

 0.061 162.447 302
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+0.511

1'20.844

 0.067 162.312 302
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 17

+0.518

1'20.851

 0.007 162.298 305
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 16

+0.587

1'20.920

 0.069 162.160 295
9 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+0.675

1'21.008

 0.088 161.984 300
10 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 14

+0.687

1'21.020

 0.012 161.960 297
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 14

+0.698

1'21.031

 0.011 161.938 300
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 16

+0.727

1'21.060

 0.029 161.880 302
13 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 14

+0.734

1'21.067

 0.007 161.866 300
14 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 16

+0.750

1'21.083

 0.016 161.834 300
15 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+0.857

1'21.190

 0.107 161.620 297
16 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+0.873

1'21.206

 0.016 161.589 302
17 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+0.910

1'21.243

 0.037 161.515 302
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 14

+0.985

1'21.318

 0.075 161.366 297
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+1.246

1'21.579

 0.261 160.850 295
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 15

+1.882

1'22.215

 0.636 159.605 298
21 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 12

+1.921

1'22.254

 0.039 159.530 298
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