MotoGP Almanya GP 2. antrenman: Son antrenman seansında Alex Marquez zirvede, Toprak 10. sırada

Sachsenring'de hafta sonunun son antrenman seansı oldukça elverişli koşullarda başladı. Seans öncesinde hava sıcaklığı 21°C, pist sıcaklığı ise 32°C olarak ölçüldü.

Pit yolunun açılmasıyla birlikte Toprak Razgatlıoğlu dahil olmak üzere sürücüler sıralama öncesindeki son denemeleri için piste çıktılar.

İki sürücünün, pazar günkü yarışta sıralama turlarındaki pozisyonlarından üç sıra geriye düşeceği bilgisi ekranlara geldi: Franco Morbidelli pist üzerinde engelleme nedeniyle, Diogo Moreira ise benzer bir nedenle cezalandırıldı.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

İlk 10 dakikanın geride kalmasıyla Alex Marquez, 1:20.333 ile zirveye yerleşti. Onu kardeşi Marc Marquez takip ediyordu. Bu esnada Toprak ise 16. sırada yer alıyordu.

Alex Rins, 1. virajda kaza yaparak pite döndü.

Geri kalan dakikalarda zirvedeki Alex Marquez'in turunu geçebilen olmadı. Raul Fernandez 0.321 geride ikinci olurken, onları Marco Bezzecchi takip etti.

Pedro Acosta dördüncü, Marc Marquez ise beşinci sırada yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu, seansı 10. sırada noktaladı.