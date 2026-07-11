Moto 2 Almanya sıralama: Ortola’dan tarihi rekor, Deniz Öncü 14. sırada

Güneşli hava ve yaz sıcaklıklarının etkili olduğu Sachsenring’de, 27 Moto2 sürücüsü Almanya Grand Prix’sinin cumartesi günkü sıralama seanslarında en iyi tur zamanlarını elde etmek için mücadele etti.

Liqui Moly GP Almanya kapsamında Sachsenring pistinde gerçekleştirilen Moto2 sıralama seansı, tarihe geçen bir performansa sahne oldu. Ivan Ortola, 1:21.493’lük derecesiyle Sachsenring’in yeni tüm zamanlar Moto2 tur rekorunu kırdı.

Ortola’nın elde ettiği tur zamanı, MotoGP’de Valentino Rossi’nin 2013 yılında aynı pistte Q2 seansında kaydettiği 1:21.493’lük dereceyle birebir eşleşerek dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Moto2 makineleriyle MotoGP döneminin efsanevi derecelerinden birine ulaşılması, Sachsenring’deki gelişen performans seviyesini gözler önüne serdi.

Ortola, seansın erken bölümünde yaptığı bu olağanüstü turla liderliği ele geçirdi ve Q2 boyunca zirvedeki yerini korudu. Genç sürücünün istikrarlı temposu, rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağladı.

Şampiyona lideri Manuel Gonzalez ise seansın son bölümünde yaptığı atakla ikinci sıraya yükseldi. Gonzalez, Ortola’nın sadece 0.038 saniye gerisinde kalarak pole pozisyon mücadelesinin ne kadar çekişmeli olduğunu gösterdi. Şampiyonadaki en yakın rakiplerinden biri olan Izan Guevara ise üçüncü sırayı alarak ilk çizgiyi tamamladı.

İkinci sıra mücadelesinde Daniel Holgado dördüncü sırayı elde ederek ikinci çizginin lideri oldu. Senna Agius beşinci sıradan start alacak ve yarışta galibiyet mücadelesine ortak olmayı hedefleyecek. Alex Escrig ise altıncı sırayı alarak kariyerinin ilk Moto2 podyum mücadelesi için önemli bir fırsat yakaladı.

Taiyo Furusato Moto2 kariyerindeki en iyi sıralama performansını göstererek yedinci sırayı aldı. Japon çaylak sürücü, güçlü bir yarış temposuyla dikkat çekmeyi hedefliyor. Hollanda GP galibi David Alonso ise sekizinci sırada kaldı ve yarışa üçüncü sıranın ortasından başlayacak. Collin Veijer 9. ve Mario Suryo Aji 10. sırada yer alarak ilk 10’u tamamlayan isimler oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü’nün de mücadele ettiği Moto2 Q2 sıralama seansında, temsilcimiz Sachsenring’deki tur derecesiyle seansı 14. sırada tamamladı. Deniz Öncü, yarışa yedinci sıranın sonundan başlayacak ve pazar günü gerçekleştirilecek mücadelede daha güçlü bir performans ortaya koymayı hedefleyecek.

Sachsenring’deki Moto2 yarışı, şampiyona mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Yaz arasına girilmeden önce liderlik dengelerini değiştirebilecek gelişmeler yaşanabilir.