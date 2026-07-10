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Antrenman raporu
MotoGP Almanya GP

MotoGP Almanya GP ana antrenman: Marquez son turlarda zirveye yerleşti, Toprak 19. sırada

2026 MotoGP Almanya GP’nin en hızlı ismi Marc Marquez oldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve 1 saatlik antrenman seansı başladı. 

Seansın ilk 5 dakikasında Bezzecchi 1:20.646 süresiyle erken tempoyu belirledi. Ardından Marc Marquez 1:20.727’lik turuyla ikinci sıraya yerleşti. Bezzechi 1:20.605’le tur süresini geliştirdi ve ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 

Seansın ilk 10 dakikası geride kaldığında Bezzecchi lider, Marc Marquez 2. Alex Marquez 3. sırada yer aldı.

Hızlı tur denemelerinin ardından çoğu sürücü garaja döndü ve ayar optimizasyonları yaptı.

Seansın ortalarına doğru Franco Morbidelli, Pedro Acosta hemen arkasındayken aniden yavaşladı bu yüzden durum incelemeye alındı.

Turunu geliştirmeyi deneyen Alex Marquez, 1:21.461 süresini kaydetti ancak temposu yetersiz kaldı.

Bezzechi, 1:20.535 süresiyle turunu geliştirdi ve liderliğini korumaya devam etti. Ai Ogura, 1:20.771 süresiyle Alex Marquez’i geride bırakarak 3. sıraya yükseldi. 

Seansın son 20 dakikasında Di Giannantonio, 1:20.104 süresiyle zirveye yerleşti, ardından hızlı turunu tamamlayan Bastianini 1.20.589 süresiyle 3. sıraya yükseldi.

Seansın son 15 dakikasında sürücülerin çoğu garajdayken 1:20.194 süresini kaydeden Alex Marquez 2. sıraya yükseldi, Bezzecchi, 1.20.535 süresiyle 3. sırada yer aldı.

Piste döndükten sonra hızlı turunu tamamlayan Marc Marquez 1:19.841 süresini kaydedip zirveye yükseldi.

Temsilcimiz Toprak, 1:20.890 süresiyle 14. sıraya yükseldi. Takım arkadaşı Jack Miller ise, Marc Marquez’le aynı süreyi kaydederek 1:19.841’le 2. sıraya yerleşti.

Seansın son 10 dakikasında Di Giannantonio, 1.19.674 turuyla liderliği Marc Marquez’den aldı. Marc Marquez 2. ve Jack Miller 3. sırada.

Son turlarda Marc Marquez 1:19.394 süresini kaydederek ilk sıraya yükseldi. Raul Fernandez, az farkla Marquez’in arkasında, ikinci sırada damalı bayrağı geçti. Di Giannantonio ise üçüncü sırada yer aldı. 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, antrenman seansını 19. sırada tamamladı.

Ana antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 26

1'19.394

   165.276  
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+0.166

1'19.560

 0.166 164.932  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+0.280

1'19.674

 0.114 164.696  
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 29

+0.317

1'19.711

 0.037 164.619  
5 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 28

+0.447

1'19.841

 0.130 164.351  
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 31

+0.512

1'19.906

 0.065 164.217  
7 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 28

+0.602

1'19.996

 0.090 164.033  
8 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+0.617

1'20.011

 0.015 164.002  
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 25

+0.632

1'20.026

 0.015 163.971  
10 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 26

+0.638

1'20.032

 0.006 163.959  
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 21

+0.651

1'20.045

 0.013 163.932  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+0.674

1'20.068

 0.023 163.885  
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 25

+0.738

1'20.132

 0.064 163.754  
14 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 27

+0.820

1'20.214

 0.082 163.587  
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+0.824

1'20.218

 0.004 163.579  
16 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 26

+0.834

1'20.228

 0.010 163.558  
17 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 25

+0.928

1'20.322

 0.094 163.367  
18 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 23

+1.157

1'20.551

 0.229 162.903  
19 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+1.467

1'20.861

 0.310 162.278  
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 25

+1.620

1'21.014

 0.153 161.972  
21 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 25

+1.727

1'21.121

 0.107 161.758  
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