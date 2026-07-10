MotoGP Almanya GP ana antrenman: Marquez son turlarda zirveye yerleşti, Toprak 19. sırada
2026 MotoGP Almanya GP’nin en hızlı ismi Marc Marquez oldu.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images
Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve 1 saatlik antrenman seansı başladı.
Seansın ilk 5 dakikasında Bezzecchi 1:20.646 süresiyle erken tempoyu belirledi. Ardından Marc Marquez 1:20.727’lik turuyla ikinci sıraya yerleşti. Bezzechi 1:20.605’le tur süresini geliştirdi ve ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Seansın ilk 10 dakikası geride kaldığında Bezzecchi lider, Marc Marquez 2. Alex Marquez 3. sırada yer aldı.
Hızlı tur denemelerinin ardından çoğu sürücü garaja döndü ve ayar optimizasyonları yaptı.
Seansın ortalarına doğru Franco Morbidelli, Pedro Acosta hemen arkasındayken aniden yavaşladı bu yüzden durum incelemeye alındı.
Turunu geliştirmeyi deneyen Alex Marquez, 1:21.461 süresini kaydetti ancak temposu yetersiz kaldı.
Bezzechi, 1:20.535 süresiyle turunu geliştirdi ve liderliğini korumaya devam etti. Ai Ogura, 1:20.771 süresiyle Alex Marquez’i geride bırakarak 3. sıraya yükseldi.
Seansın son 20 dakikasında Di Giannantonio, 1:20.104 süresiyle zirveye yerleşti, ardından hızlı turunu tamamlayan Bastianini 1.20.589 süresiyle 3. sıraya yükseldi.
Seansın son 15 dakikasında sürücülerin çoğu garajdayken 1:20.194 süresini kaydeden Alex Marquez 2. sıraya yükseldi, Bezzecchi, 1.20.535 süresiyle 3. sırada yer aldı.
Piste döndükten sonra hızlı turunu tamamlayan Marc Marquez 1:19.841 süresini kaydedip zirveye yükseldi.
Temsilcimiz Toprak, 1:20.890 süresiyle 14. sıraya yükseldi. Takım arkadaşı Jack Miller ise, Marc Marquez’le aynı süreyi kaydederek 1:19.841’le 2. sıraya yerleşti.
Seansın son 10 dakikasında Di Giannantonio, 1.19.674 turuyla liderliği Marc Marquez’den aldı. Marc Marquez 2. ve Jack Miller 3. sırada.
Son turlarda Marc Marquez 1:19.394 süresini kaydederek ilk sıraya yükseldi. Raul Fernandez, az farkla Marquez’in arkasında, ikinci sırada damalı bayrağı geçti. Di Giannantonio ise üçüncü sırada yer aldı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, antrenman seansını 19. sırada tamamladı.
Ana antrenman seansı
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|26
|
1'19.394
|165.276
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+0.166
1'19.560
|0.166
|164.932
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|27
|
+0.280
1'19.674
|0.114
|164.696
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|29
|
+0.317
1'19.711
|0.037
|164.619
|5
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|28
|
+0.447
1'19.841
|0.130
|164.351
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|31
|
+0.512
1'19.906
|0.065
|164.217
|7
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|28
|
+0.602
1'19.996
|0.090
|164.033
|8
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|27
|
+0.617
1'20.011
|0.015
|164.002
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|25
|
+0.632
1'20.026
|0.015
|163.971
|10
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|26
|
+0.638
1'20.032
|0.006
|163.959
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|21
|
+0.651
1'20.045
|0.013
|163.932
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+0.674
1'20.068
|0.023
|163.885
|13
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|25
|
+0.738
1'20.132
|0.064
|163.754
|14
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|27
|
+0.820
1'20.214
|0.082
|163.587
|15
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|26
|
+0.824
1'20.218
|0.004
|163.579
|16
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|26
|
+0.834
1'20.228
|0.010
|163.558
|17
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|25
|
+0.928
1'20.322
|0.094
|163.367
|18
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|23
|
+1.157
1'20.551
|0.229
|162.903
|19
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|20
|
+1.467
1'20.861
|0.310
|162.278
|20
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|25
|
+1.620
1'21.014
|0.153
|161.972
|21
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|25
|
+1.727
1'21.121
|0.107
|161.758
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