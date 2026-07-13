Marc Marquez: "Yaz arasına huzurlu ve mutlu bir şekilde giriyorum”

Sachsenring’deki pazar yarışından maksimum 37 puanı alarak şampiyonada beşincilikten üçüncülüğe yükselen Marquez, önümüzdeki haftaları tatil yaparak geçirmek istemiyor. İspanyol sürücü, bu arayı sakatlık süreçlerini tamamen geride bırakmak için ideal bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Geçen yılın sonlarında Mandalika’da yaşadığı kazadan bu yana fiziksel durumunda iniş çıkışlar olan Marquez, son dört yarışın üçünü kazanmayı başardı. Ancak tecrübeli pilot, sorun yaşadığı sağ kolunun hâlâ tamamen normale dönmediğini ifade etti.

Almanya'daki galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Marquez, şu ifadeleri kullandı: "Yaz arasına huzurlu ve mutlu bir şekilde giriyorum.”

“Zihinsel anlamda dinlenmeye çalışacağım ancak fiziksel açıdan çalışmalarımı sürdüreceğim. Çünkü geçmişte yapabildiğim bazı şeyleri şu an yapamıyorum; örneğin her gün antrenman yapamıyorum. Ağır idmanların arasında her zaman birkaç gün boşluk bırakmam gerekiyor.”

“Eski seviyeme dönebilmek için zamana ihtiyacım olan nokta tam olarak burası. Yine de bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız."

Marquez, hafta sonunun erken saatlerinde yaptığı açıklamada, İspanya'nın başkentinde sunulan özel antrenman ekipmanlarından yararlanabilmek adına hayatının bir kısmını Madrid'de sürdürdüğünü de paylaştı.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Zihinsel olarak dinlenme kararına açıklık getiren Marquez, 2025 sezonunun başlarında yaşadığı zorluklara değindi. O dönemde, daha önceki ameliyattan kalan gevşek bir vidanın motosiklet üzerindeki hissini olumsuz etkilediği anlaşılmış ve bu durum mayıs ayında yapılan bir cerrahi müdahaleyle düzeltilmişti.

Marquez, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı: "Sezonun ilk bölümünün benim için ne kadar stresli olduğunu tahmin bile edemezsiniz.”

“Özellikle ilk beş yarışta hiçbir şey anlamıyordum. Nedenini bilmeden kazalar yapıyordum çünkü sinir uçlarım bana hiçbir uyarı vermiyordu.

“Ardından, Brno'da da belirttiğim gibi, Macaristan ve Çekya Grand Prix'lerindeki yoğunlukla istikrar göstermek imkansızdı. Burada çok daha iyi bir sürüş yapabildiğim doğru. Adım adım aynı performansı daha az stresle sergileyip sergileyemeyeceğimizi hep birlikte göreceğiz."