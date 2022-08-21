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2023 TransAnatolia kategorileri

2023 TransAnatolia kategorileri

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

2023 TransAnatolia kategorileri 2023 TransAnatolia kategorileri

2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek? 2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

TransAnatolia nedir?

TransAnatolia nedir?

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

TransAnatolia nedir? TransAnatolia nedir?

TransAnatolia 13 ülkeden 125 yarışmacı ile 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak

TransAnatolia 13 ülkeden 125 yarışmacı ile 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

TransAnatolia 13 ülkeden 125 yarışmacı ile 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak TransAnatolia 13 ülkeden 125 yarışmacı ile 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak

Uluslararası sporculardan "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya yoğun ilgi

Uluslararası sporculardan "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya yoğun ilgi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

Uluslararası sporculardan "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya yoğun ilgi Uluslararası sporculardan "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya yoğun ilgi

Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı

Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı

TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait kazandı

TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait kazandı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait kazandı TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait kazandı

2800 km’lik TransAnatolia Rally Raid Macerası Eskişehir’de sona erdi

2800 km’lik TransAnatolia Rally Raid Macerası Eskişehir’de sona erdi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

2800 km’lik TransAnatolia Rally Raid Macerası Eskişehir’de sona erdi 2800 km’lik TransAnatolia Rally Raid Macerası Eskişehir’de sona erdi

Tuz Gölü'ne saplanan ve batan Erdal Oral, olayın nasıl yaşandığını anlattı

Tuz Gölü'ne saplanan ve batan Erdal Oral, olayın nasıl yaşandığını anlattı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

Tuz Gölü'ne saplanan ve batan Erdal Oral, olayın nasıl yaşandığını anlattı Tuz Gölü'ne saplanan ve batan Erdal Oral, olayın nasıl yaşandığını anlattı

TransAnatolia’nın yedinci ayağında yarışın 2.427 km’si geride kaldı, finish cumartesi Eskişehir’de

TransAnatolia’nın yedinci ayağında yarışın 2.427 km’si geride kaldı, finish cumartesi Eskişehir’de

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

TransAnatolia’nın yedinci ayağında yarışın 2.427 km’si geride kaldı, finish cumartesi Eskişehir’de TransAnatolia’nın yedinci ayağında yarışın 2.427 km’si geride kaldı, finish cumartesi Eskişehir’de

Michele Cotti: "Biz insansak, Xavier De Soultrait bir uzaylı"

Michele Cotti: "Biz insansak, Xavier De Soultrait bir uzaylı"

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

Michele Cotti: "Biz insansak, Xavier De Soultrait bir uzaylı" Michele Cotti: "Biz insansak, Xavier De Soultrait bir uzaylı"

Ejder Ereşti, Tuz Gölü etabında her şeyin değişebileceğine inanıyor

Ejder Ereşti, Tuz Gölü etabında her şeyin değişebileceğine inanıyor

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

Ejder Ereşti, Tuz Gölü etabında her şeyin değişebileceğine inanıyor Ejder Ereşti, Tuz Gölü etabında her şeyin değişebileceğine inanıyor

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TransAnatolia’nın altıncı ayağında yarışın 1.960 km’si geride kaldı

TransAnatolia’nın altıncı ayağında yarışın 1.960 km’si geride kaldı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

TransAnatolia’nın altıncı ayağında yarışın 1.960 km’si geride kaldı TransAnatolia’nın altıncı ayağında yarışın 1.960 km’si geride kaldı

TransAnatolia’nın beşinci ayağında yarışın 1.658 km’si geride kaldı

TransAnatolia’nın beşinci ayağında yarışın 1.658 km’si geride kaldı

TRANSANATOLIA
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Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi

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TransAnatolia servis alanlarında neler oluyor, bakımlar nasıl gerçekleştiriliyor? TransAnatolia servis alanlarında neler oluyor, bakımlar nasıl gerçekleştiriliyor?

TransAnatolia’nın üçüncü ayağında yarışın 810 km’si geride kaldı

TransAnatolia’nın üçüncü ayağında yarışın 810 km’si geride kaldı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

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3. günün sonunda motosiklet klasmanında lider olan Xavier De Soultrait, sorularımızı yanıtladı

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TransAnatolia’nın ikinci ayağında 371 km geride kaldı TransAnatolia’nın ikinci ayağında 371 km geride kaldı

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TRANSANATOLIA
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TransAnatolia 20 Ağustos’ta Hatay’dan start aldı TransAnatolia 20 Ağustos’ta Hatay’dan start aldı

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Transanatolia’nın mimarı Burak Büyükpınar sorularımızı yanıtladı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

Transanatolia’nın mimarı Burak Büyükpınar sorularımızı yanıtladı Transanatolia’nın mimarı Burak Büyükpınar sorularımızı yanıtladı

TransAnatolia Rallisi’nin motosiklet kategorisinin ismi Castrol POWER1 oldu

TransAnatolia Rallisi’nin motosiklet kategorisinin ismi Castrol POWER1 oldu

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

TransAnatolia Rallisi’nin motosiklet kategorisinin ismi Castrol POWER1 oldu TransAnatolia Rallisi’nin motosiklet kategorisinin ismi Castrol POWER1 oldu

Dünyaca ünlü yarışçılar TransAnatolia’da buluşuyor

Dünyaca ünlü yarışçılar TransAnatolia’da buluşuyor

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

Dünyaca ünlü yarışçılar TransAnatolia’da buluşuyor Dünyaca ünlü yarışçılar TransAnatolia’da buluşuyor

2022 TransAnatolia kategorileri

2022 TransAnatolia kategorileri

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA

2022 TransAnatolia kategorileri 2022 TransAnatolia kategorileri

TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru

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TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru

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2300 km’lik TransAnatolia Macerası Kars’ta Sona Erdi 2300 km’lik TransAnatolia Macerası Kars’ta Sona Erdi

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Transanatolia 2022 Tanıtım Filmi

00:42
TRANSANATOLIA

Transanatolia 2022 Tanıtım Filmi
Transanatolia Rally Raid 2019

Transanatolia Rally Raid 2019

01:41
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Transanatolia Rally Raid 2019
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