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2023 TransAnatolia kategorileri
2023 TransAnatolia kategorileri 2023 TransAnatolia kategorileri
2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?
2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek? 2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?
TransAnatolia nedir?
TransAnatolia nedir? TransAnatolia nedir?
TransAnatolia 13 ülkeden 125 yarışmacı ile 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak
TransAnatolia 13 ülkeden 125 yarışmacı ile 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak TransAnatolia 13 ülkeden 125 yarışmacı ile 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak
Uluslararası sporculardan "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya yoğun ilgi
Uluslararası sporculardan "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya yoğun ilgi Uluslararası sporculardan "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya yoğun ilgi
Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı
Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı
TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait kazandı
TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait kazandı TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait kazandı
2800 km’lik TransAnatolia Rally Raid Macerası Eskişehir’de sona erdi
2800 km’lik TransAnatolia Rally Raid Macerası Eskişehir’de sona erdi 2800 km’lik TransAnatolia Rally Raid Macerası Eskişehir’de sona erdi
Tuz Gölü'ne saplanan ve batan Erdal Oral, olayın nasıl yaşandığını anlattı
Tuz Gölü'ne saplanan ve batan Erdal Oral, olayın nasıl yaşandığını anlattı Tuz Gölü'ne saplanan ve batan Erdal Oral, olayın nasıl yaşandığını anlattı
TransAnatolia’nın yedinci ayağında yarışın 2.427 km’si geride kaldı, finish cumartesi Eskişehir’de
TransAnatolia’nın yedinci ayağında yarışın 2.427 km’si geride kaldı, finish cumartesi Eskişehir’de TransAnatolia’nın yedinci ayağında yarışın 2.427 km’si geride kaldı, finish cumartesi Eskişehir’de
Michele Cotti: "Biz insansak, Xavier De Soultrait bir uzaylı"
Michele Cotti: "Biz insansak, Xavier De Soultrait bir uzaylı" Michele Cotti: "Biz insansak, Xavier De Soultrait bir uzaylı"
Ejder Ereşti, Tuz Gölü etabında her şeyin değişebileceğine inanıyor
Ejder Ereşti, Tuz Gölü etabında her şeyin değişebileceğine inanıyor Ejder Ereşti, Tuz Gölü etabında her şeyin değişebileceğine inanıyor
Eylem Tekin, TransAnatolia'nın ikinci gününde geçirdikleri kazayı anlattı
Eylem Tekin, TransAnatolia'nın ikinci gününde geçirdikleri kazayı anlattı Eylem Tekin, TransAnatolia'nın ikinci gününde geçirdikleri kazayı anlattı
Xavier De Soultrait, TransAnatolia'da kaskının nasıl yandığını anlattı
Xavier De Soultrait, TransAnatolia'da kaskının nasıl yandığını anlattı Xavier De Soultrait, TransAnatolia'da kaskının nasıl yandığını anlattı
TransAnatolia’nın altıncı ayağında yarışın 1.960 km’si geride kaldı
TransAnatolia’nın altıncı ayağında yarışın 1.960 km’si geride kaldı TransAnatolia’nın altıncı ayağında yarışın 1.960 km’si geride kaldı
TransAnatolia’nın beşinci ayağında yarışın 1.658 km’si geride kaldı
TransAnatolia’nın beşinci ayağında yarışın 1.658 km’si geride kaldı TransAnatolia’nın beşinci ayağında yarışın 1.658 km’si geride kaldı
TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi
TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi
Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun
Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun
Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak
Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak
Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi
Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi
TransAnatolia servis alanlarında neler oluyor, bakımlar nasıl gerçekleştiriliyor?
TransAnatolia servis alanlarında neler oluyor, bakımlar nasıl gerçekleştiriliyor? TransAnatolia servis alanlarında neler oluyor, bakımlar nasıl gerçekleştiriliyor?
TransAnatolia’nın üçüncü ayağında yarışın 810 km’si geride kaldı
TransAnatolia’nın üçüncü ayağında yarışın 810 km’si geride kaldı TransAnatolia’nın üçüncü ayağında yarışın 810 km’si geride kaldı
3. günün sonunda motosiklet klasmanında lider olan Xavier De Soultrait, sorularımızı yanıtladı
3. günün sonunda motosiklet klasmanında lider olan Xavier De Soultrait, sorularımızı yanıtladı 3. günün sonunda motosiklet klasmanında lider olan Xavier De Soultrait, sorularımızı yanıtladı
TransAnatolia’nın ikinci ayağında 371 km geride kaldı
TransAnatolia’nın ikinci ayağında 371 km geride kaldı TransAnatolia’nın ikinci ayağında 371 km geride kaldı
TransAnatolia 20 Ağustos’ta Hatay’dan start aldı
TransAnatolia 20 Ağustos’ta Hatay’dan start aldı TransAnatolia 20 Ağustos’ta Hatay’dan start aldı
Transanatolia’nın mimarı Burak Büyükpınar sorularımızı yanıtladı
Transanatolia’nın mimarı Burak Büyükpınar sorularımızı yanıtladı Transanatolia’nın mimarı Burak Büyükpınar sorularımızı yanıtladı
TransAnatolia Rallisi’nin motosiklet kategorisinin ismi Castrol POWER1 oldu
TransAnatolia Rallisi’nin motosiklet kategorisinin ismi Castrol POWER1 oldu TransAnatolia Rallisi’nin motosiklet kategorisinin ismi Castrol POWER1 oldu
Dünyaca ünlü yarışçılar TransAnatolia’da buluşuyor
Dünyaca ünlü yarışçılar TransAnatolia’da buluşuyor Dünyaca ünlü yarışçılar TransAnatolia’da buluşuyor
2022 TransAnatolia kategorileri
2022 TransAnatolia kategorileri 2022 TransAnatolia kategorileri
TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru
TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru
2022 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?
2022 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek? 2022 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?
TransAnatolia 12. yılında Hatay'dan start alıyor
TransAnatolia 12. yılında Hatay'dan start alıyor TransAnatolia 12. yılında Hatay'dan start alıyor
2300 km’lik TransAnatolia Macerası Kars’ta Sona Erdi
2300 km’lik TransAnatolia Macerası Kars’ta Sona Erdi 2300 km’lik TransAnatolia Macerası Kars’ta Sona Erdi
Transanatolia 2020 Sona Erdi
Transanatolia 2020 Sona Erdi Transanatolia 2020 Sona Erdi