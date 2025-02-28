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TransAnatolia Rally Raid 2026 Lansmanı Motobike İstanbul'da Yapıldı
TransAnatolia Ralli Ruhu Motobike İstanbul'da Başladı
TransAnatolia 16.Yılında Rally-Raid Ruhuyla İstanbul’dan Ankara’ya Uzanıyor
TransAnatolia Rally Raid 15.Yılında Bursa'dan Start Aldı
2025 TransAnatolia Rally Raid'de SSV Kategorisinde Dikkat Çeken Artış
Uluslararası TransAnatolia Rallisi'nin 15. yıl rotası belli oldu
14. TransAnatolia Macerası, Motor Sporlarına İlk Kez Ev Sahipliği Yapan Van’da Sona Erdi
TransAnatolia’da Sona Yaklaşılıyor
TransAnatolia’da Yarışmacılar Yolu Yarıladı
TransAnatolia'da Erciyes'ten Sivas'a Yarışın En Uzun Etaplarından Biri Geçildi
TransAnatolia’nın İkinci Gününde Aladağ’dan Erciyes’e Uzanan Bir Mücadele Yaşandı
TransAnatolia’nın İlk Gününde Yarışmacılar Mersin’den Aladağ’a sürdü
Castrol, Türkiye’nin En Zorlu Yarışı TransAnatolia’ya Güç Katmaya Devam Ediyor
2023 TransAnatolia'da zafere ulaşan Pol Tarres: "Bir rüyada gibiyim"
2023 TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Pol Tarres kazandı
TransAnatolia, İzmir'in Kurtuluş Günü'nde Finish Gördü
TransAnatolia’nın 6. gününde tarihin izinde geçildi
TransAnatolia’nın 5. gününde 355 km koşuldu
Jacopo Cerutti: "TransAnatolia hem ben hem de Aprilia için çok iyi geçiyor"
TransAnatolia servis alanlarında neler oluyor, bakımlar nasıl gerçekleştiriliyor?
2023 TransAnatolia'da 4. gün geride kaldı, Kapadokya'daki kamp alanı herkesi etkiledi
Röportaj: TransAnatolia’nın kamyon süren kadın pilotları Holly ve Dan, sorularımızı yanıtladı
Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 3. günü lider tamamlayan Pol Tarres, ralliyi değerlendirdi
2023 TransAnatolia Rallisi'nde 3. gün geride kaldı
Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında yine drama var: Bu sefer de Rui Gonçalves lider giderken yolda kaldı!
Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı
Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 2. günü lider tamamlayan Rui Gonçalves, performansından memnun
Lorenzo Santolino, TransAnatolia'da yarış dışı kalmasına neden olan sorunu açıkladı
Motosiklet sınıfında ilk günü lider tamamlayan Lorenzo Santolino, üçüncü etapta yolda kaldı
2023 TransAnatolia Rallisi'nde ilk gün neler yaşandı?
2023 TransAnatolia Rallisi'nde Seremonik Start Verildi
Röportaj: Dakar'ın başarılı isimlerinden Lorenzo Santolino, TransAnatolia'da zafer peşinde
TransAnatolia, Cumhuriyet'in 100. yılı özel rotasında Castrol desteğiyle koşuluyor
TransAnatolia'ya ikinci kez katılacak olan Jacopo Cerutti, yarış için heyecanlı
Xavier De Soultrait röportajı: "TransAnatolia, organizasyonu ve etaplarıyla dünya şampiyonası seviyesinde bir ralli"
2023 TransAnatolia kategorileri
2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?
TransAnatolia nedir?
TransAnatolia 13 ülkeden 125 yarışmacı ile 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak
Uluslararası sporculardan "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya yoğun ilgi
Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı
TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait kazandı
2800 km’lik TransAnatolia Rally Raid Macerası Eskişehir’de sona erdi
Tuz Gölü'ne saplanan ve batan Erdal Oral, olayın nasıl yaşandığını anlattı
TransAnatolia’nın yedinci ayağında yarışın 2.427 km’si geride kaldı, finish cumartesi Eskişehir’de
Michele Cotti: "Biz insansak, Xavier De Soultrait bir uzaylı"
Ejder Ereşti, Tuz Gölü etabında her şeyin değişebileceğine inanıyor
Eylem Tekin, TransAnatolia'nın ikinci gününde geçirdikleri kazayı anlattı
Xavier De Soultrait, TransAnatolia'da kaskının nasıl yandığını anlattı
TransAnatolia’nın altıncı ayağında yarışın 1.960 km’si geride kaldı
TransAnatolia’nın beşinci ayağında yarışın 1.658 km’si geride kaldı
TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi
Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun
Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak
Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi
TransAnatolia’nın üçüncü ayağında yarışın 810 km’si geride kaldı
3. günün sonunda motosiklet klasmanında lider olan Xavier De Soultrait, sorularımızı yanıtladı
TransAnatolia’nın ikinci ayağında 371 km geride kaldı
TransAnatolia 20 Ağustos’ta Hatay’dan start aldı
Transanatolia’nın mimarı Burak Büyükpınar sorularımızı yanıtladı