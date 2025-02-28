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Diğer Haberler

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TransAnatolia Rally Raid 2026 Lansmanı Motobike İstanbul'da Yapıldı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia Rally Raid 2026 Lansmanı Motobike İstanbul'da Yapıldı

TransAnatolia Ralli Ruhu Motobike İstanbul'da Başladı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia Ralli Ruhu Motobike İstanbul'da Başladı

TransAnatolia 16.Yılında Rally-Raid Ruhuyla İstanbul’dan Ankara’ya Uzanıyor

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia 16.Yılında Rally-Raid Ruhuyla İstanbul’dan Ankara’ya Uzanıyor

TransAnatolia Rally Raid 15.Yılında Bursa'dan Start Aldı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia Rally Raid 15.Yılında Bursa'dan Start Aldı

2025 TransAnatolia Rally Raid'de SSV Kategorisinde Dikkat Çeken Artış

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
2025 TransAnatolia Rally Raid'de SSV Kategorisinde Dikkat Çeken Artış

Uluslararası TransAnatolia Rallisi'nin 15. yıl rotası belli oldu

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Uluslararası TransAnatolia Rallisi'nin 15. yıl rotası belli oldu

14. TransAnatolia Macerası, Motor Sporlarına İlk Kez Ev Sahipliği Yapan Van’da Sona Erdi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
14. TransAnatolia Macerası, Motor Sporlarına İlk Kez Ev Sahipliği Yapan Van’da Sona Erdi

TransAnatolia’da Sona Yaklaşılıyor

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia’da Sona Yaklaşılıyor

TransAnatolia’da Yarışmacılar Yolu Yarıladı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia’da Yarışmacılar Yolu Yarıladı

TransAnatolia'da Erciyes'ten Sivas'a Yarışın En Uzun Etaplarından Biri Geçildi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia'da Erciyes'ten Sivas'a Yarışın En Uzun Etaplarından Biri Geçildi

TransAnatolia’nın İkinci Gününde Aladağ’dan Erciyes’e Uzanan Bir Mücadele Yaşandı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia’nın İkinci Gününde Aladağ’dan Erciyes’e Uzanan Bir Mücadele Yaşandı

TransAnatolia’nın İlk Gününde Yarışmacılar Mersin’den Aladağ’a sürdü

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia’nın İlk Gününde Yarışmacılar Mersin’den Aladağ’a sürdü

Castrol, Türkiye’nin En Zorlu Yarışı TransAnatolia’ya Güç Katmaya Devam Ediyor

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Castrol, Türkiye’nin En Zorlu Yarışı TransAnatolia’ya Güç Katmaya Devam Ediyor

2023 TransAnatolia'da zafere ulaşan Pol Tarres: "Bir rüyada gibiyim"

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
2023 TransAnatolia'da zafere ulaşan Pol Tarres: "Bir rüyada gibiyim"

2023 TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Pol Tarres kazandı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
2023 TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Pol Tarres kazandı

TransAnatolia, İzmir'in Kurtuluş Günü'nde Finish Gördü

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia, İzmir'in Kurtuluş Günü'nde Finish Gördü

TransAnatolia’nın 6. gününde tarihin izinde geçildi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia’nın 6. gününde tarihin izinde geçildi

TransAnatolia’nın 5. gününde 355 km koşuldu

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia’nın 5. gününde 355 km koşuldu

Jacopo Cerutti: "TransAnatolia hem ben hem de Aprilia için çok iyi geçiyor"

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Jacopo Cerutti: "TransAnatolia hem ben hem de Aprilia için çok iyi geçiyor"

TransAnatolia servis alanlarında neler oluyor, bakımlar nasıl gerçekleştiriliyor?

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia servis alanlarında neler oluyor, bakımlar nasıl gerçekleştiriliyor?

2023 TransAnatolia'da 4. gün geride kaldı, Kapadokya'daki kamp alanı herkesi etkiledi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
2023 TransAnatolia'da 4. gün geride kaldı, Kapadokya'daki kamp alanı herkesi etkiledi

Röportaj: TransAnatolia’nın kamyon süren kadın pilotları Holly ve Dan, sorularımızı yanıtladı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Röportaj: TransAnatolia’nın kamyon süren kadın pilotları Holly ve Dan, sorularımızı yanıtladı

Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 3. günü lider tamamlayan Pol Tarres, ralliyi değerlendirdi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 3. günü lider tamamlayan Pol Tarres, ralliyi değerlendirdi

2023 TransAnatolia Rallisi'nde 3. gün geride kaldı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
2023 TransAnatolia Rallisi'nde 3. gün geride kaldı

Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında yine drama var: Bu sefer de Rui Gonçalves lider giderken yolda kaldı!

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında yine drama var: Bu sefer de Rui Gonçalves lider giderken yolda kaldı!

Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı

Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 2. günü lider tamamlayan Rui Gonçalves, performansından memnun

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 2. günü lider tamamlayan Rui Gonçalves, performansından memnun

Lorenzo Santolino, TransAnatolia'da yarış dışı kalmasına neden olan sorunu açıkladı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Lorenzo Santolino, TransAnatolia'da yarış dışı kalmasına neden olan sorunu açıkladı

Motosiklet sınıfında ilk günü lider tamamlayan Lorenzo Santolino, üçüncü etapta yolda kaldı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Motosiklet sınıfında ilk günü lider tamamlayan Lorenzo Santolino, üçüncü etapta yolda kaldı

2023 TransAnatolia Rallisi'nde ilk gün neler yaşandı?

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
2023 TransAnatolia Rallisi'nde ilk gün neler yaşandı?

2023 TransAnatolia Rallisi'nde Seremonik Start Verildi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
2023 TransAnatolia Rallisi'nde Seremonik Start Verildi

Röportaj: Dakar'ın başarılı isimlerinden Lorenzo Santolino, TransAnatolia'da zafer peşinde

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Röportaj: Dakar'ın başarılı isimlerinden Lorenzo Santolino, TransAnatolia'da zafer peşinde

TransAnatolia, Cumhuriyet'in 100. yılı özel rotasında Castrol desteğiyle koşuluyor

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia, Cumhuriyet'in 100. yılı özel rotasında Castrol desteğiyle koşuluyor

TransAnatolia'ya ikinci kez katılacak olan Jacopo Cerutti, yarış için heyecanlı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia'ya ikinci kez katılacak olan Jacopo Cerutti, yarış için heyecanlı

Xavier De Soultrait röportajı: "TransAnatolia, organizasyonu ve etaplarıyla dünya şampiyonası seviyesinde bir ralli"

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Xavier De Soultrait röportajı: "TransAnatolia, organizasyonu ve etaplarıyla dünya şampiyonası seviyesinde bir ralli"

2023 TransAnatolia kategorileri

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
2023 TransAnatolia kategorileri

2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

TransAnatolia nedir?

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia nedir?

TransAnatolia 13 ülkeden 125 yarışmacı ile 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia 13 ülkeden 125 yarışmacı ile 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak

Uluslararası sporculardan "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya yoğun ilgi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Uluslararası sporculardan "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya yoğun ilgi

Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı

TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait kazandı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait kazandı

2800 km’lik TransAnatolia Rally Raid Macerası Eskişehir’de sona erdi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
2800 km’lik TransAnatolia Rally Raid Macerası Eskişehir’de sona erdi

Tuz Gölü'ne saplanan ve batan Erdal Oral, olayın nasıl yaşandığını anlattı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Tuz Gölü'ne saplanan ve batan Erdal Oral, olayın nasıl yaşandığını anlattı

TransAnatolia’nın yedinci ayağında yarışın 2.427 km’si geride kaldı, finish cumartesi Eskişehir’de

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia’nın yedinci ayağında yarışın 2.427 km’si geride kaldı, finish cumartesi Eskişehir’de

Michele Cotti: "Biz insansak, Xavier De Soultrait bir uzaylı"

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Michele Cotti: "Biz insansak, Xavier De Soultrait bir uzaylı"

Ejder Ereşti, Tuz Gölü etabında her şeyin değişebileceğine inanıyor

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Ejder Ereşti, Tuz Gölü etabında her şeyin değişebileceğine inanıyor

Eylem Tekin, TransAnatolia'nın ikinci gününde geçirdikleri kazayı anlattı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Eylem Tekin, TransAnatolia'nın ikinci gününde geçirdikleri kazayı anlattı

Xavier De Soultrait, TransAnatolia'da kaskının nasıl yandığını anlattı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Xavier De Soultrait, TransAnatolia'da kaskının nasıl yandığını anlattı

TransAnatolia’nın altıncı ayağında yarışın 1.960 km’si geride kaldı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia’nın altıncı ayağında yarışın 1.960 km’si geride kaldı

TransAnatolia’nın beşinci ayağında yarışın 1.658 km’si geride kaldı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia’nın beşinci ayağında yarışın 1.658 km’si geride kaldı

TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi

Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun

Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak

Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi

TransAnatolia’nın üçüncü ayağında yarışın 810 km’si geride kaldı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia’nın üçüncü ayağında yarışın 810 km’si geride kaldı

3. günün sonunda motosiklet klasmanında lider olan Xavier De Soultrait, sorularımızı yanıtladı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
3. günün sonunda motosiklet klasmanında lider olan Xavier De Soultrait, sorularımızı yanıtladı

TransAnatolia’nın ikinci ayağında 371 km geride kaldı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia’nın ikinci ayağında 371 km geride kaldı

TransAnatolia 20 Ağustos’ta Hatay’dan start aldı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
TransAnatolia 20 Ağustos’ta Hatay’dan start aldı

Transanatolia’nın mimarı Burak Büyükpınar sorularımızı yanıtladı

TRANSANATOLIA
TRANSANATOLIA
Transanatolia’nın mimarı Burak Büyükpınar sorularımızı yanıtladı
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