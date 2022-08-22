3. günün sonunda motosiklet klasmanında lider olan Xavier De Soultrait, sorularımızı yanıtladı
2022 TransAnatolia Rallisi'nin 3. gününün sonunda motosiklet klasmanında ilk sırada yer alan Xavier De Soultrait, sorularımızı cevapladı.
Daha önce çok kez Dakar Rally’sinde başarılara imza atmış Xavier De Soultrait, bu yıl TransAnatolia'ya KTM 690R motosikletiyle katıldı. Fransız sürücü, TransAnatolia Rallisi'ne 2020 yılında da katılmıştı ve motosiklet klasmanında zafere ulaşmıştı.
Soultrait, bu yıl 2020'ye kıyasla daha büyük bir motosikletle yarışıyor fakat yeni motosikletine alışmayı başardı ve 3. günün sonunda motosiklet klasmanında ilk sırada.
Lider tamamladığı 3. günün sonunda sorularımızı yanıtlayan Soultrait, ilk olarak motosikletindeki değişimden bahsetti.
Fransız sürücü, "Meydan okuma güzel. 690 R KTM ile yarışmak güzel bir meydan okuma, büyük bir motosiklet. Normalde orta boyut ama dağlarda, ormanlarda bazen büyük olabiliyor. Aynı zamanda motor da çok güçlü, tork çılgınca."
"Bugün son 50 km oldukça Dakar stiliydi ve fazlasıyla eğlendim. Karıma fazla zorlamayacağıma dair söz vermiştim... Umarım bu röportajı görmez (gülüyor)." dedi.
"2020'ye kıyasla neleri farklı buldunuz?" sorusuna yanıt veren Soultrait, motosiklet klasmanında zafere ulaştığı 2020'ye kıyasla etaplarda bu yıl pek bir değişim olmadığını, sadece daha büyük bir motosikletle yarıştığını söylüyor.
"Etaplar 2020'ye oldukça benzer, benim için ana fark şu: 2020'de daha küçük bir motosikletle yarışıyordum. Bu yıl ise 690R ile daha büyük bir motosikletle yarışıyorum. 2020 benim için iyiydi. 2020 TransAnatolia Rallisi, herhangi bir mekaniker olmadan katıldığım ilk amatör yarışımdı. Lastiklerimi, diğer şeyleri kendim değiştirdim. Her şeyi kendim yapmam gerekiyordu ve bu, büyük bir meydan okumaydı. Ancak motosiklete bakabildim ve her şey iyiydi."
Soultrait, "Gelecek yıl seni yine burada görebilir miyiz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Gelecek yıl da TransAnatolia'da yarışmak üzerinde çalışıyoruz. Belki de beni daha da büyük bir motosikletle görürsünüz. Her yıl daha da büyük bir motosiklet ! (gülüyor)"
2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün: Xavier De Soultrait
Fotoğraf: Alkım Saraç
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