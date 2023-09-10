TransAnatolia, İzmir'in Kurtuluş Günü'nde Finish Gördü
TransAnatolia Rally Raid, bu yıl aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı, 83 araç ile 2-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. 2.350 km uzunluğunda yarış 2 Eylül’de Samsun’dan start alan yarış, İzmir’in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül’de finish gördü. Ödül törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TransAnatolia’nın finish törenine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
TransAnatolia Rally Raid, bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında 13. kez düzenlendi. Cumhuriyetin 100.yılına özel hazırlanan ve Kurtuluş Savaşının izlerinden giden bu yılki yarışın parkuru Samsun’dan İzmir’e gerçekleşti. Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katıldı.
122 yarışmacının 44’ünü yabancı yarışçıların oluşturduğu TransAnatolia’da bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden de katılım oldu.
2350 km uzunluğundaki zorlu bir parkuru olan ve 17 il sınırından geçen TransAnatolia’nın startı 2 Eylül’de Samsun’da verildi. Bu yılki yarışın parkuru tarihin izinden gitti. Yarışmacılar Samsun’dan sonra sırasıyla Amasya üzerinden 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin gerçekleştiği Sivas’a ulaştı.
Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve Büyük Taarruzun önemli noktası Çiğiltepe’den itibaren süvarilerimizin izinde gerçekleşen etaplar ile Dumlupınar Meydan muharebe alanından geçerek Simav’a ulaşan yarışmacılar, Demirci Akıncıları’nın izini takip ederek İzmir’de finish gördü.
Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2023 TransAnatolia rallisine dair tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık.
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