Prime'a abone ol
Önceki / TransAnatolia’nın 6. gününde tarihin izinde geçildi
TRANSANATOLIA Haberler

TransAnatolia, İzmir'in Kurtuluş Günü'nde Finish Gördü

TransAnatolia Rally Raid, bu yıl aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı, 83 araç ile 2-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. 2.350 km uzunluğunda yarış 2 Eylül’de Samsun’dan start alan yarış, İzmir’in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül’de finish gördü. Ödül törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TransAnatolia’nın finish törenine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ceremonical_Finish_-2-49

TransAnatolia Rally Raid, bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında 13. kez düzenlendi. Cumhuriyetin 100.yılına özel hazırlanan ve Kurtuluş Savaşının izlerinden giden bu yılki yarışın parkuru Samsun’dan İzmir’e gerçekleşti. Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katıldı.

122 yarışmacının 44’ünü yabancı yarışçıların oluşturduğu TransAnatolia’da bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden de katılım oldu.

2350 km uzunluğundaki zorlu bir parkuru olan ve 17 il sınırından geçen TransAnatolia’nın startı 2 Eylül’de Samsun’da verildi. Bu yılki yarışın parkuru tarihin izinden gitti. Yarışmacılar Samsun’dan sonra sırasıyla Amasya üzerinden 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin gerçekleştiği Sivas’a ulaştı.

Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve Büyük Taarruzun önemli noktası Çiğiltepe’den itibaren süvarilerimizin izinde gerçekleşen etaplar ile Dumlupınar Meydan muharebe alanından geçerek Simav’a ulaşan yarışmacılar, Demirci Akıncıları’nın izini takip ederek İzmir’de finish gördü. 

Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2023 TransAnatolia rallisine dair tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. 

 

paylaşım
yorumlar

TransAnatolia’nın 6. gününde tarihin izinde geçildi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Son Haberler

Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor

Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor

F1 Formula 1
Singapur GP

Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

F1 Formula 1
Singapur GP

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız" Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın'

Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın'

F1 Formula 1
Singapur GP

Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın' Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın'

Singapur pistindeki değişiklikler frenlere ve lastiklere yardımcı olacak

Singapur pistindeki değişiklikler frenlere ve lastiklere yardımcı olacak

F1 Formula 1
Singapur GP

Singapur pistindeki değişiklikler frenlere ve lastiklere yardımcı olacak Singapur pistindeki değişiklikler frenlere ve lastiklere yardımcı olacak

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol