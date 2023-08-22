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2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

2010 yılından bu yana otomobil sporları ile turizmi birleştirerek Türkiye’nin eşsiz coğrafyasını, kültürel ve doğal güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtan TransAnatolia, bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek. Peki bu yılki yarışın rotası nasıl olacak ve hangi illerden geçecek?

Can Çarpıcı
Ekleyen:
TA_new_route_23

TransAnatolia, 13. yılını Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır nitelikte unutulmaz bir rotayla karşılamaya hazırlanıyor.

Castrol POWER1 Motosiklet başta olmak üzere; 4x4 Otomobil, Kamyon, Quad ve SSV kategorilerinde ve yol dışı etaplarda gerçekleşecek TransAnatolia'nın bu yılki tarihleri 2-9 Eylül olarak belirlendi.

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 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak yarış, Amasya üzerinden 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin gerçekleştiği Sivas’a ulaşacak.

Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve büyük taaruzun önemli noktası Çiğiltepe’den itibaren süvarilerimizin izinde gerçekleştirilecek etaplar ile Dumlupınar Meydan muharebe alanından geçerek Simav’a ulaşacak yarışma, Demirci Akıncıları’nın izini takip ederek 9 Eylül’de İzmir’de finiş görecek. 

17 ilin sınırından geçilecek

Bu rota boyunca 17 il sınırından geçilecek. Samsun’dan Start alacak yarışçılar, sırasıyla Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Manisa il sınırlarından geçerek İzmir’de Finiş görecek. 

Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2023 TransAnatolia rallisine dair tüm gelişmeleri sizlere hızlıca aktarmaya çalışacağız ve her günün sonunda yapacağımız röportajlarla yaşananları yarışmacıların ağzından dinleyeceğiz. 

2023 TransAnatolia rotası: 

2023 TransAnatolia rotası

2023 TransAnatolia rotası

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TransAnatolia nedir?

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