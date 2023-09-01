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TRANSANATOLIA Röportaj

Röportaj: Dakar'ın başarılı isimlerinden Lorenzo Santolino, TransAnatolia'da zafer peşinde

Dakar'ın motosiklet kategorisindeki en başarılı isimlerinden ve enduro yarışlarının yüksek profilli isimlerinden Lorenzo Santolino, ilk defa katılacağı TransAnatolia'da CASTROL POWER1 Motosiklet kategorisinde zafere ulaşmak istiyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
#15 Sherco Racing: Lorenzo Santolino

Enduro yarışlarının en yüksek profilli sürücülerinden biri olan ve daha önce birçok kez Dakar'da mücadele eden Lorenzo Santolino, bu yıl 2024 Dakar Rallisi'ne yaptığı hazırlıklar kapsamında TransAnatolia'ya katılıyor. 

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CASTROL POWER1 Motosiklet kategorisinde galibiyet için en büyük favorilerden biri olan Santolino, ralli öncesinde editörümüz Can Çarpıcı'yla ufak bir röportaj gerçekleştirdi. 

#15 Sherco Factory: Lorenzo Santolino

#15 Sherco Factory: Lorenzo Santolino

Fotoğraf: A.S.O.

Can: "Lorenzo, TransAnatolia'ya ilk defa katılacaksın. Dünyadaki en yüksek profilli enduro sürücülerinden biri olarak, seni bu ralliye katılmaya ne itti?"

Lorenzo Santolino: "TransAnatolia hakkında çok iyi şeyler duydum. Çok uzun bir ralli, çok kilometre var ama yol notlarının kaliteli olduğunu duydum. Bu yüzden Dakar hazırlıklarımız için mükemmel olacak. 

Can: "Ralli öncesinde seni en çok heyecanlandıran şey ne?"

Lorenzo Santolino: "En heyecan veren kısım yeni bir ülkeye gelmiş olmam. Yeni etaplar, insanlar ve mekanlar keşfedeceğim. Sanırım sadece 10 yıl önce dünya şampiyonasıyla burada yarışmıştım, geri döndüğüm için mutluyum. Fotoğraflar gerçekten güzel gözüküyor."

"Bu harika ralliye başlamak için sabırsızlanıyorum." 

#15 Sherco Racing: Lorenzo Santolino

#15 Sherco Racing: Lorenzo Santolino

Fotoğraf: Sherco Racing

Can: "Sence seni en çok ne zorlayacak?"

Lorenzo Santolino: "Burada ilk kez yarışacağım için en zor taraf ne olacak bilemiyorum, her ralli farklı oluyor. Yeni araziler, yollar ve kültürler oluyor. Navigasyon zorlu olacaktır ama yol notlarının iyi olduğunu duydum."

"Türkiye'nin dağlarında yüksek rakımda olacak olmamız güzel, bizim için farklı olacak. Yüksek rakımda yarışmak zor, bazı şeyleri yönetmemiz gerekecek."

"Güney Amerika'da pek çok rallide yarıştım, Peru'daki Dakar'da yarışmıştım. O tarz arazileri ve koşulları seviyorum. Bence bu ralliyi de seveceğim."

Can: "Ralli öncesinde CASTROL POWER1 Motosiklet kategorisinde galibiyet için en büyük favori sensin. Sen bu konuda neler söylersin?"

Lorenzo Santolino: "Elbette kazanmaya çalışacağım ama rallide gerçekten iyi seviyede olan farklı isimler var. Mesela takım arkadaşım Rui Goncavalves gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Onu yenmek zor olacak.

"Navigasyon zorlu ve yapacağınız ufak bir hata genel klasmanda size pahalıya mal olabilir. Etap etap giderek motosiklette rahat hissetmeye çalışıp ritmimi bulacağım."

"Ancak hedefimiz genel klasmanda yarışı kazanmak."

#15 Sherco TVS Rally Factory: Lorenzo Santolino

#15 Sherco TVS Rally Factory: Lorenzo Santolino

Fotoğraf: TVS Racing

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