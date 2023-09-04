Prime'a abone ol
Önceki / Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 2. günü lider tamamlayan Rui Gonçalves, performansından memnun
TRANSANATOLIA Haberler

Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı

Sabah etabında highside yaşamasına rağmen günü Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında 5. sırada tamamlayan fabrika Sherco sürücüsü Harith Noah, günün sonunda Motorsport.com Türkiye mikrofonlarına konuştu ve ralliyi değerlendirdi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
#20 Sherco TVS Rally Factory: Harith Noah Koitha Veettil

Fabrika Sherco sürücüsü Harith Noah, güne 5. sırada başlamıştı. Sabah gerçekleştirilen 3. etapta çamurlu, kaygan zeminde ufak bir hata yapan Noah; arka lastiği kaybetmesiyle highside yaşamış. 

Bu kazada burnuna darbe alan Noah, hızlıca yere kalkabilse de günün geri kalanında sadece finişe gelmeye odaklandığını söylüyor. 

"Bugün iyiydi, güne 5. başladım. Etaplar gerçekten çok güzeldi, manzaralar harikaydı. Başlangıç oldukça sisli ve kaygandı. Bu yüzden dikkatli sürmeye çalıştım."

"Maalesef sisli havada kayarak ufak bir kaza yaptım. Zemin oldukça kaygandı ve arka lastiğim kaydı, sonrasında lastik yukarı çıktı ve highside yaşadım. Yavaş hızda bir kazaydı ama burnumu vurdum. Hızlıca ayağa kalkabildim ama günün geri kalanında biraz... yorgundum diyelim. Kafamdan dolayı yorgundum. Sadece günü bitirmeye çalıştım."

"Ufak birkaç navigasyon hatası yaptım ama büyük bir şey yoktu."

Ayrıca okuyun:

TransAnatolia'nın Dakar'dan sonraki ilk rallisi olduğunu hatırlatan Hindistanlı sürücü, ana hedefinin Dakar öncesinde tecrübe kazanmak olduğunun da altını çiziyor. 

"Bu, Dakar'dan sonraki ilk rallim. Dakar'da kaza yapmıştım, dolayısıyla bu ralliyi bitirmek benim için önemli olacak. Olabildiğince çok şey öğrenip Dakar'a hazırlanmak istiyorum. Bu yarışın ardından Fas'ta da bir rallim var."

"TransAnatolia'da ve Fas'ta olabildiğince çok tecrübe toplayarak Dakar'a en iyi şekilde girmek istiyorum." 

paylaşım
yorumlar

Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 2. günü lider tamamlayan Rui Gonçalves, performansından memnun

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Röportaj: TransAnatolia’nın kamyon süren kadın pilotları Holly ve Dan, sorularımızı yanıtladı

Röportaj: TransAnatolia’nın kamyon süren kadın pilotları Holly ve Dan, sorularımızı yanıtladı

TRANSANATOLIA

Röportaj: TransAnatolia’nın kamyon süren kadın pilotları Holly ve Dan, sorularımızı yanıtladı Röportaj: TransAnatolia’nın kamyon süren kadın pilotları Holly ve Dan, sorularımızı yanıtladı

Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 3. günü lider tamamlayan Pol Tarres, ralliyi değerlendirdi

Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 3. günü lider tamamlayan Pol Tarres, ralliyi değerlendirdi

TRANSANATOLIA

Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 3. günü lider tamamlayan Pol Tarres, ralliyi değerlendirdi Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 3. günü lider tamamlayan Pol Tarres, ralliyi değerlendirdi

2023 TransAnatolia Rallisi'nde 3. gün geride kaldı

2023 TransAnatolia Rallisi'nde 3. gün geride kaldı

TRANSANATOLIA

2023 TransAnatolia Rallisi'nde 3. gün geride kaldı 2023 TransAnatolia Rallisi'nde 3. gün geride kaldı

Son Haberler

Bütçe sınırında ihlal çıkmadı ancak F1 takımları FIA'ya ne kadar güveniyor?

Bütçe sınırında ihlal çıkmadı ancak F1 takımları FIA'ya ne kadar güveniyor?

F1 Formula 1

Bütçe sınırında ihlal çıkmadı ancak F1 takımları FIA'ya ne kadar güveniyor? Bütçe sınırında ihlal çıkmadı ancak F1 takımları FIA'ya ne kadar güveniyor?

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

MGP MotoGP
Katalonya GP

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi

F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi

Indy IndyCar

F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi

Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız"

Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız"

F1 Formula 1

Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız" Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol