Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı

Fabrika Sherco sürücüsü Harith Noah, güne 5. sırada başlamıştı. Sabah gerçekleştirilen 3. etapta çamurlu, kaygan zeminde ufak bir hata yapan Noah; arka lastiği kaybetmesiyle highside yaşamış.

Bu kazada burnuna darbe alan Noah, hızlıca yere kalkabilse de günün geri kalanında sadece finişe gelmeye odaklandığını söylüyor.

"Bugün iyiydi, güne 5. başladım. Etaplar gerçekten çok güzeldi, manzaralar harikaydı. Başlangıç oldukça sisli ve kaygandı. Bu yüzden dikkatli sürmeye çalıştım."

"Maalesef sisli havada kayarak ufak bir kaza yaptım. Zemin oldukça kaygandı ve arka lastiğim kaydı, sonrasında lastik yukarı çıktı ve highside yaşadım. Yavaş hızda bir kazaydı ama burnumu vurdum. Hızlıca ayağa kalkabildim ama günün geri kalanında biraz... yorgundum diyelim. Kafamdan dolayı yorgundum. Sadece günü bitirmeye çalıştım."

"Ufak birkaç navigasyon hatası yaptım ama büyük bir şey yoktu."

TransAnatolia'nın Dakar'dan sonraki ilk rallisi olduğunu hatırlatan Hindistanlı sürücü, ana hedefinin Dakar öncesinde tecrübe kazanmak olduğunun da altını çiziyor.

"Bu, Dakar'dan sonraki ilk rallim. Dakar'da kaza yapmıştım, dolayısıyla bu ralliyi bitirmek benim için önemli olacak. Olabildiğince çok şey öğrenip Dakar'a hazırlanmak istiyorum. Bu yarışın ardından Fas'ta da bir rallim var."

"TransAnatolia'da ve Fas'ta olabildiğince çok tecrübe toplayarak Dakar'a en iyi şekilde girmek istiyorum."