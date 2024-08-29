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TRANSANATOLIA

Castrol, Türkiye’nin En Zorlu Yarışı TransAnatolia’ya Güç Katmaya Devam Ediyor

Bu yıl 125. yılını kutlayan, spora ve sporcuya verdiği desteklerle sektörün lider markalarından olan Castrol, bir kez daha TransAnatolia Rally Raid’in ana sponsorları arasında yerini aldı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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Castrol, Turkiye'nin En Zorlu Yarisi TransAnatolia'ya Guc Katmaya Devam Ediyor (4)

Üst üste 4. kez TransAnatolia Rally Raid’e desteğini sürdüren Castrol, bu yıl da Castrol POWER1 ile motosiklet kategorisine adını verdi. 14. kez düzenlenecek olan heyecan verici yarış, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin’de başlayıp Van’da tamamlanacak.

Castrol’ün ana sponsorlarından biri olduğu ve dünyanın en zorlu ralli raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia 14. kez start alacak. Yüzyıllar boyunca köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye’nin destansı rotalarında geçen binlerce kilometrelik yarışta, dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol de, 4. kez üst üste sponsorlar arasında yerini aldı.

Türkiye’nin en önemli motor sporları etkinliklerinden biri olarak öne çıkan TransAnatolia Rallisi, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne olacak. 100 yıldan daha uzun zamandır global olarak motor sporlarının içerisinde yer alan Castrol, TransAnatolia Rallisi’ne de güç katmaya devam ediyor.

Castrol, bu zorlu rallide yarışan araçların en yüksek performansı göstermeleri için gereken dayanıklılığı ve korumayı sağlıyor. Motor sporları alanındaki köklü geçmişiyle tanınan Castrol, TransAnatolia Rallisi’ne sağladığı destekle, motor sporlarına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

TransAnatolia Rally Raid, Türkiye’nin en zorlu ve en uzun rallisi olarak bir kez daha hem yarışmacıları hem de araçların sınırlarını keşfetmesini sağlayacak. 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ralliye yerli ve yabancı birçok pilot katılım gösterecek. 2.200 kilometrelik rallide Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde yarışılacak. Castrol, bu zorlu yolculukta, üst düzey koruma sağlayarak, Castrol kullanan araçların performanslarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

TransAnatolia, Castrol’ün gücünü bir kez daha ortaya koyuyor

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Onur Dede, TransAnatolia’ya sponsor olmaktan ve motosiklet kategorisinde ürünleriyle yer almaktan heyecan duyduklarını belirterek, "Castrol olarak, motor sporlarının dinamik ve zorlu dünyasında her zaman ön saflarda bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. TransAnatolia Rallisi, sadece Türkiye’de değil, global ölçekte de sporcuların ve markaların katılımıyla her sene daha popülerleşen bir yarış haline geldi. TransAnatolia’ya sponsor olarak destek olmanın yanı sıra, POWER1 ürünümüzle motosiklet kategorisinde yarışan tüm sporcuların yanında yer alıyoruz. Bu rallide yer almak, bizim için sadece ürünlerimizin dayanıklılığını ve performansını sergilemek değil, aynı zamanda motor sporlarına olan tutkumuzu da paylaşmak anlamına geliyor" dedi.

Castrol POWER1, motosiklet kategorisinde tüm ihtiyaçları karşılıyor

Motor sporlarında sunduğu üstün performanslı motor yağlarıyla öne çıkan Castrol, TransAnatolia Rallisi’nde motosiklet kategorisinde yarışçılara POWER1 ürünüyle destek oluyor. Castrol POWER1 ismiyle motosiklet kategorisine adını veren marka, bu yıl da zorlu yarış koşullarında sağladığı üstün performansla fark yaratacak. Yarışçıların performans ve dayanıklılık ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayan POWER1, TransAnatolia Rallisi’nin zorlu etaplarında güvenilir bir yol arkadaşı olmaya devam edecek.

Ayrıca, TransAnatolia’nın Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde, 2022’de ilk kez başlatılan Castrol POWER1 Rookie Cup yarışması bu yıl da devam edecek. TransAnatolia’ya ilk kez katılan sporculara yönelik düzenlenen Castrol POWER1 Rookie Cup yarışmasında, her günün en hızlısına ödül takdim edilecek. TransAnatolia’ya ilk defa katılan pilotları destekleyen bu yarışmada, rallinin sonunda da ilk üçte yer alan çaylak pilotlar ödüllerini alacak.

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