Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi Sonraki / Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun
TRANSANATOLIA Haberler

Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak

TransAnatolia Rallisi'ne baba-oğul katılan Alican Eriç ve Ali Eriç; rallide yaşadıklarından, baba-oğul yarışmanın zorluklarından ve ikili olarak performanslarındaki gelişimlerden bahsettiler.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak
Haberi dinle

TransAnatolia Rallisi'ne ikinci kez katılan ikili, Raid sınıfında 452 numaralı araçlarıyla yarışıyorlar. Alican direksiyonda iken, baba Ali ise sağ koltukta oturarak ko-pilotluk yapıyor. 

2021'deki rallide tecrübe toplayan ikili, bu yıl daha hızlılar ve birlikte yarışmaktan büyük zevk alıyorlar. 4. günün sonunda Yiğit Top'un sorularını yanıtlayan ikili, baba-oğul yarışmanın nasıl olduğundan ve rallide şu ana kadar neler yaşadıklarından bahsettiler. 

TransAnatolia 2022:

 

Normalde babalar ve oğullar aynı araç içinde olunca, babalar çok karışırlar oğullara. Sizde de böyle oluyor mu?

Ali Eriç: "Onu Alican'a soracaksın, ben hiç karışmadığımı düşünüyorum."

Alican Eriç: "Yok, gerçekten hiç karışmıyor. Yani arada bir tartıştığımız oluyor ama haklı sebeplerden tartışıyoruz ve bir anda yumuşuyor hemen aramız. Geçen yıl ilk defa birlikte yarışmıştık ve o ralli çok stresliydi. Biz de pek bir tecrübeye sahip değildik açıkçası."

"Çok tartışıyorduk fakat bu yıl çok güzel yarışıyoruz gerçekten. İkimizin de çok memnun olduğunu düşünüyorum." 

Bugün nasıl geçti, şu ana kadar TransAnatolia 2022 sizin için nasıl geçti?

Ali Eriç: "2022 TransAnatolia iyi, aslında geçen yılki organizasyon daha iyiydi. Ufak tefek sorunlar var ama olsun, yine de biz TransAnatolia'yı çok seviyoruz."

"Dün ve bugün bizim için 2 muhteşem gündü. Her iki gün de gerçekleştirilen ikişer etap da bizim için aşırı iyiydi. Özellikle de bugün Alican harikalar yarattı. Ben de çok memnunum. Ben de artık bu ko-pilotluk işini öğrenmişim."

Alican Eriç: "Evet babam bugün hiç hata yapmadı. Bugün açıkçası inanılmazdı. Babamla performansım çok muhteşemdi araç biraz yoruldu ama performans iyiydi. Finişe kadar iyi geldik, dinlendire dinlendire getirdik ama hızımız hiç düşmedi. O yüzden bence mutlu olmalıyız."

"Aracın şu anda herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Bir tane radyatör kapağının subabı düşmüş bir şekilde. Onu da bulduk sorun yok."

Babanın yanında yarışmak, direksiyon sallamak seni geriyor mu? 

Alican Eriç: "Germiyor hayır. Eskiden belki geriyordu. Açıkçası en son ne zaman gerdi bilmiyorum. Birlikte yarışmaya devam edebilirdik ama ben ralliye de katılmak istiyorum. O yüzden belki başkasıyla devam edeceğim." 

                               

                                                                                                                                 Röportaj: Yiğit Top

                                                                                                                                 Yazı: Can Çarpıcı

                                                                                                                               Ses: Alperen Önder

paylaşım
yorumlar
Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi
Önceki haber

Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi

Sonraki haber

Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun

Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi
TRANSANATOLIA

TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi

Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun
TRANSANATOLIA

Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun

Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi
TRANSANATOLIA

Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi

Son Haberler

TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi
TRANSANATOLIA TRANSANATOLIA

TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi

TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale Özel- Ayşegül Telli ikilisi, Raid sınıfında 3. sırada tamamladıkları 4. gün sonrasında ralliyi değerlendirdiler.

Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun
TRANSANATOLIA TRANSANATOLIA

Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun

Castrol Power 1 motosiklet kategorisinde genel klasmanda üçüncü, Türk sürücüler arasında ise birinci sırada yer alan Ejder Ereşti, 4. günün ardından ralliyi değerlendirdi.

Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak
TRANSANATOLIA TRANSANATOLIA

Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak

TransAnatolia Rallisi'ne baba-oğul katılan Alican Eriç ve Ali Eriç; rallide yaşadıklarından, baba-oğul yarışmanın zorluklarından ve ikili olarak performanslarındaki gelişimlerden bahsettiler.

Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi
TRANSANATOLIA TRANSANATOLIA

Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi

Michele Cotti, TransAnatolia'nın yorucu 4. gününü tamamlamasının ardından Motorsport.com Türkiye mikrofonlarına konuştu ve ralliyi değerlendirdi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.