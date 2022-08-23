Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak

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TransAnatolia Rallisi'ne ikinci kez katılan ikili, Raid sınıfında 452 numaralı araçlarıyla yarışıyorlar. Alican direksiyonda iken, baba Ali ise sağ koltukta oturarak ko-pilotluk yapıyor.

2021'deki rallide tecrübe toplayan ikili, bu yıl daha hızlılar ve birlikte yarışmaktan büyük zevk alıyorlar. 4. günün sonunda Yiğit Top'un sorularını yanıtlayan ikili, baba-oğul yarışmanın nasıl olduğundan ve rallide şu ana kadar neler yaşadıklarından bahsettiler.

Normalde babalar ve oğullar aynı araç içinde olunca, babalar çok karışırlar oğullara. Sizde de böyle oluyor mu?

Ali Eriç: "Onu Alican'a soracaksın, ben hiç karışmadığımı düşünüyorum."

Alican Eriç: "Yok, gerçekten hiç karışmıyor. Yani arada bir tartıştığımız oluyor ama haklı sebeplerden tartışıyoruz ve bir anda yumuşuyor hemen aramız. Geçen yıl ilk defa birlikte yarışmıştık ve o ralli çok stresliydi. Biz de pek bir tecrübeye sahip değildik açıkçası."

"Çok tartışıyorduk fakat bu yıl çok güzel yarışıyoruz gerçekten. İkimizin de çok memnun olduğunu düşünüyorum."

Bugün nasıl geçti, şu ana kadar TransAnatolia 2022 sizin için nasıl geçti?

Ali Eriç: "2022 TransAnatolia iyi, aslında geçen yılki organizasyon daha iyiydi. Ufak tefek sorunlar var ama olsun, yine de biz TransAnatolia'yı çok seviyoruz."

"Dün ve bugün bizim için 2 muhteşem gündü. Her iki gün de gerçekleştirilen ikişer etap da bizim için aşırı iyiydi. Özellikle de bugün Alican harikalar yarattı. Ben de çok memnunum. Ben de artık bu ko-pilotluk işini öğrenmişim."

Alican Eriç: "Evet babam bugün hiç hata yapmadı. Bugün açıkçası inanılmazdı. Babamla performansım çok muhteşemdi araç biraz yoruldu ama performans iyiydi. Finişe kadar iyi geldik, dinlendire dinlendire getirdik ama hızımız hiç düşmedi. O yüzden bence mutlu olmalıyız."

"Aracın şu anda herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Bir tane radyatör kapağının subabı düşmüş bir şekilde. Onu da bulduk sorun yok."

Babanın yanında yarışmak, direksiyon sallamak seni geriyor mu?

Alican Eriç: "Germiyor hayır. Eskiden belki geriyordu. Açıkçası en son ne zaman gerdi bilmiyorum. Birlikte yarışmaya devam edebilirdik ama ben ralliye de katılmak istiyorum. O yüzden belki başkasıyla devam edeceğim."

Röportaj: Yiğit Top

Yazı: Can Çarpıcı

Ses: Alperen Önder