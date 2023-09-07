Jacopo Cerutti: "TransAnatolia hem ben hem de Aprilia için çok iyi geçiyor"

Enduro yarışlarında İtalya'nın en önde gelen isimlerinden olan Jacopo Cerutti, İtalya'da birçok enduro yarışı ve rally raid kazanmış bir isim.

Ayrıca daha önce 4 kez Dakar'da da mücadele eden Cerutti, 2020 yılında TransAnatolia'da da yarışmıştı.

Bu yıl "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya dönen Aprilia sürücüsü Cerutti, Aprilia Tuareg 660 ile yarışıyor ve bu motosikletin gelişiminde önemli rol oynuyor.

TransAnatolia'da aynı zamanda AfrikaEco yarışı için bir nevi antrenman yapan İtalyan sürücü, TransAnatolia'nın ilk gününde etaplar beklediğinden daha hızlı olduğundan bazı yakıt problemleri yaşadı. Diğer birçok sürücü benzer sorunlar yaşadı zira yakıt alma noktası, bu hızlı etaplar için fazla uzaktı.

Bu yakıt sorunu nedeniyle Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinin genel klasmanında gerilere düşen Cerutti, sonraki günlerde hem diğer sürücülerin sorun yaşaması hem de istikrarlı sürüşleri sayesinde basamakları tırmandı.

Yine hatasız ve iyi bir günü tamamlayan Aprilia sürücüsü, 5. günün sonunda genel klasmanda 3. sırada yer alıyor.

Günün sonunda mikrofonlarımıza konuşan Cerutti, rallinin şu ana kadarki bölümünü şöyle değerlendirdi: "Ralli şu ana kadar benim için ve Aprilia için çok iyi gidiyor. Dün eğer ikinci etap iptal edilmese genel klasmanda en hızlı isimdim."

"İyi 5 gün geçirdim diyebilirim. İlk gün bazı sorunlar yaşadım ve genel klasmanda geriledim. Sonrasında ise istikrarlı performanslar ile yükselmeye başladım."

"Etaplar genel olarak çok hızlılar ama etapların karakteristikleri her gün değişiyor. Mesela ilk günler dağlarda sürüş yapıyorduk, etaplar daha dar ve yavaştı."

"Son birkaç gün ise daha hızlıydı ve navigasyon öne çıkmaya başladı. Her gün zemin, nasvigasyon, yollar değişiyor ve adapte olmanız gerekiyor. Güzel bir meydan okuma, eğleniyorum."

"Bitime hâlâ 2 gün var, zorlamaya devam edeceğiz."

Bahsettiğimiz gibi Cerutti ve Aprilia, AfrikaEco yarışı için hazırlanıyorlar ve TransAnatolia, bu konuda onlar için gerçekten iyi bir antrenman.

Cerutti de bunu vurguladı ve rallinin bazı bölümlerindeki navigasyonun AfrikaEco'daki navigasyona benzediğini dile getirdi.

Motosikletlerinin gelişimi ve AfrikaEco yarışına hazırlık hakkında konuşan Cerutti, "Büyük kilometreler tamamlıyoruz ve her kilometre güzel antrenman oluyor, motosikletimiz Tuareg 660'ın gelişimi için de çok iyi."

"Mesela Tuz Gölü etabı çamur nedeniyle orta noktada iptal edildi [Cerutti antrenman için etabı tamamladı ama dereceler alınmadı] ama navigasyona çalışmak için mükemmeldi. Bu etaptaki navigasyon, tam olarak Fas'taki ve AfrikaEco'daki navigasyona benziyordu."

"Dolayısıyla güzel bir ülkede eğlenceli bir antrenman yapıyorum." dedi.

Son olarak organizasyonun kalitesini öven Cerutti, Kapadokya'daki kamp alanını da "kariyerinde gördüğü en iyilerden biri" olarak niteledi.

"Organizasyon gerçekten iyi. Kapadokya'daki kamp alanı inanılmazdı, balonlarla birlikte gerçekten harika bir ambiyans vardı. Rahatlıkla hayatımdaki en iyi kamp alanlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Organizasyona tebrikler."

"Umuyorum ki seneye de burada oluruz."