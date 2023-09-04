Lorenzo Santolino, TransAnatolia'da yarış dışı kalmasına neden olan sorunu açıkladı

İlk olarak Samsun'daki yoğun sağanak nedeniyle ilk etabın ertelenmesi hakkında konuşan Santolino, ralli yönetiminin doğru kararları aldığını düşünüyor.

İspanyol sürücü, "Yağmur kontrol edemeyeceğiniz bir şey. Bence organizasyon iyi bir karar aldı ve ilk etabı iptal etti. Direkt olarak 2. etabın startına gittik ve bence en iyi seçenek buydu."

"İkinci etabın startını da daha iyi bir hava koşulu olması için ayarladılar ve ikinci etapta hava gayet güzeldi." yorumlarında bulundu.

Dün ilk etabın iptal edilmesinin ardından direkt olarak 2. etaba geçilmişti ve Santolino bu etabı kazanmıştı. İkinci etaptaki hissiyatının iyi olduğunu söyleyen Santolino, bugüne ise daha hızlı başladığını dile getiriyor.

Özellikle bu sabah sis ve ıslak zemin dolayısıyla birçok kişi zorlansa da Santolino oldukça iyi ilerliyordu. Ancak Sherco sürücüsü, motosikletindeki teknik bir sorun nedeniyle yolda kalmıştı.

Santolino, bir elektronik sorunu yaşadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Dün hissiyat iyiydi, başlangıçta çok dikkatli davrandım ve sonrasında biraz daha açıldım. Ritmim iyiydi diyebilirim."

"Bugün ise daha iyi bir hissiyatla başladım ve iyi sürüyordum. Sonrasında teknik bir sorun yaşadım ve durmak zorundaydım. Elektronikler gitti. Ufak şeylerin büyük sonuçları olabiliyor. Yine de dediğim gibi hissiyat iyiydi."

"Sabah oldukça zorluydu. Bolca sis vardı ve zemin ıslaktı, çamurluydu. Herkes zorlanmıştır ama görüş mesafesinin kısıtlılığıyla mücadele ederek ritmimi korumaya çalıştım."

"Görüşün zor olması navigasyonu da zorlaştırıyordu ama sürekli olarak pistte kaldım."

Son olarak bu arızanın ardından galibiyet şansının kalmadığını belirten Santolino, şunları ekledi: "Artık maalesef galibiyet mücadelesinin dışındayım ama yarın yeniden yarışacağım."