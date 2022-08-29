TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait kazandı

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Spora ve sporcuya verdiği destekle sektörde ayrışan Castrol’ün de sponsorlarından olduğu dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia sona erdi. 20 Ağustos’ta Hatay’dan start alan ve Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçının katıldığı ralli Eskişehir’de damalı bayrağı gördü. 2.800 kilometrelik ve birçok zorlu parkurdan oluşan yeni yarış rotası büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Castrol POWER1’ın ilk kazananları belli oldu

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol’ün ismini verdiği Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Xavier De Soultrait 1’inci olurken Michele Cotti 2’nci, Ejder Erişti de 3’üncü oldu. Yine Castrol’ün desteğiyle gerçekleştirilen ve ilk defa TransAnatolia Rallisi’nde yarışan sporcuların kendi aralarında bir alt kategori oluşturduğu, ilk kez katıldıkları bu zorlu yarışta tecrübelerini artırmalarının hedeflendiği Castrol POWER1 Rookie Cup’ın ilk kazananı ise Andrea Pighetti oldu. Ayrıca Andrea Pighetti her gün sonunda verilen Günün En Hızlı Rookie’si ödülünü ise toplamda 6 kere kazanmış oldu. Castrol POWER1 Rookie Cup 1’incisi Andrea Pighetti ve motosiklet kategorisi 3’üncüsü olan Ejder Erişti’ye ödülünü Castrol Türkiye Sponsorluklardan Sorumlu Pazarlama Yöneticisi Oğuzhan Özdener verdi.

Tüm motosiklet yarışmacılarına yağ desteği

Castrol ayrıca motosiklet kategorisinde yarışan tüm yarışmacılara Castrol POWER1 ürünü hediye ederek yarışın zorlu etaplarında motosikletlerinin tüm performanslarını göstermesinde destek oldu.

Quad grubunda ilk üçe girenler Hasan Yatkın, Rasim Akyalı ve Kadir Dağlı olarak sıralanırken otomobil sınıfında Ahmet Bağce ve Uğur Tepe ikilisi birinci, Hüseyin Kurt ve Özaydın Dölek ikilisi ikinci, Mithat Diker ve Erdal Oral ikilisi ise üçüncü olarak yarışı tamamladı. SSV sınıfında İsrafil Akyüz ve Timur Sancak birinci olurken Barbaros Yangın ve Ali Osman Kutanoğlu ikinci, Federico Butto ve Martino Albertini ise üçüncü oldu. Kamyon kategorisinin kazananı ise Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi olurken Raid kategorisinde de Turgay Düzcü ve Anıl Gençtürk ikilisi yarışı birinci sırada tamamladı.

Üstün performans gerektiren her spora ve bu sporlarla ilgilenen sporculara desteklerinin süreceğini belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz “Castrol olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm araçların ve motorların ilk günkü performanslarının uzun yıllar boyunca sürmesi için çalışıyoruz. Böyle bir yarış boyunca gerek araçlar gerekse sporcular her türlü doğa ve yol koşuluyla mücadele ederek performanslarını sürekli en üstte tutmaya çalışıyorlar. Dünyanın en zorlu rotalarından birinde gerçekleştirilen TransAnatolia Rallisi’ne geçen yıldan sonra bu yıl da destek olarak onların bu mücadelesinde yanlarında olmak istedik” dedi. ISUZU D-MAX ile TransAnatolia Rallisi’nde yarışmanın heyecanını da yaşadıklarını ifade eden Tatlısöz, Türkiye’de motor sporlarına gönül vermiş profesyonel ve amatör sporcuların ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.”

Castrol Hakkında

Madeni yağ teknolojisinin ve yeniliğin öncüsü Castrol, dünyada 120 yılı aşkın süredir, Türkiye’de de 67 yıldır faaliyet göstererek zorlu şartlar altında yüksek performans sağlayan, ileri teknolojiye sahip yağlar geliştiriyor.

5 kıtada ve 140 ülkede yer alan Castrol, Türkiye’deki İstanbul merkez ofisinden 10 ülkenin yönetimini yapıyor. Castrol MAGNATEC, Castrol EDGE, Castrol VECTON, Castrol CRB Turbomax ve Castrol POWER1 markaları ile öne çıkan kurum, otomobil, ticari araç ve motosikletler için ürettiği yağlara ek olarak endüstri, deniz, hava ve enerji sektörlerine de madeni yağ üretiyor.

Dünyanın önde gelen araç üreticileri ile ortak mühendislik çalışmaları yürüterek lider araç markalarının orijinal dolum yağı olan Castrol’ün Avrupa ve Afrika’daki 8 üretim tesisinden biri Gemlik’te yer alıyor ve burada üretilen madeni yağlar 24 ülkeye ihraç ediliyor.

Karada, havada, denizde ve hatta uzayda yakalanan teknolojik başarıların merkezinde yer alan yağlar üreten Castrol, 21 kez Dünya Kara Hız Rekoru’nun kırılmasında da rol almıştır. NASA 1960’lardan beri tercih ettiği Castrol teknolojisine, Mars’a 2020 yılında gönderdiği Perseverance Rover aracında da yer vermektedir.