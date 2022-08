Transanatolia’nın mimarı Burak Büyükpınar sorularımızı yanıtladı

Bu macerayı rallinin başından sonuna kadar canlı yayınlar, röportajlar, kampta yaşananlar ve tüm gelişmelerle birlikte anlık olarak sizlerle paylaşacağız.

Cihangir Perperik, Alperen Önder ve Can Çarpıcı’dan oluşan ekibimiz Jeep Wrangler aracımız ile TransAnatolia’nın nabzını sizler için tutacak.

Yaklaşık 11 ile dokunan rotamızda ekibimizi sosyal medya hesaplarımızdan anlık olarak takip edebilirsiniz. Belki bir noktada yollarımız sizinle de kesişebilir.

Ancak TransAnatolia hakkında cevaplanmasını beklediğiniz bir çok soru olduğunu biliyoruz. Biz de Ralli’nin mimarlarından Burak Büyükpınar’ı yakaladık ve sorularımızı ardı ardına kendisine sorduk.

Gelin ralli hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım.

Daha önce TransAnatolia'yı hiç duymamış ve takip etmemiş birisine bu yarışı nasıl anlatırdınız?

TransAnatolia bir rally raid. Takipçilerimize rally ve rally raid farkını nasıl anlatırdınız?

Büyükpınar : Rally yarışçıları profesyonel lisanslı sporcular, özel donanımlı ve yarışa göre hazırlanan araçlarla yarışa katılıyorlar. Rally Raid yarışlarında normal rallilerdeki gibi yarışılan etabı daha önceden geçme şansı olmuyor, dolayısı ile antrenman imkanı yok, bu da yarış sırasında sürat yaparken yolu da bulmanızı gerektiriyor. Rally raid parkurları bazen yol olmayan noktalarda pusula ile yön bularak geçiliyor. Raid kategorisinde ise; macerayı seven, farklı yol ve doğa koşullarında araç kullanmaktan keyif alan kişiler, özel bir kıyafet ve ekstra bir yarış aracı donanımı gerektirmeyen bir formatta, hazırlanan rotalarda ve yol notlarıyla gidiyorlar.

2012'den bu yana bu etkinliğin düzenlemesinde büyük rol oynadınız, peki bu yıl diğer yıllara kıyasla farklı neler bekleyebiliriz?

Büyükpınar : 12 yıldır düzenlenen bu organizasyon pek çok zorlu sene de gerçekleşti, covid zamanı dahi gereken önlemlerle TransAnatolia hayatına devam etti. Türkiye coğrafyası her zaman sürprizli ve muhteşem güzellikler sunuyor. Bu yıl da katılımcıları doğa, tarih ve yerel lezzetler adına harika deneyimler bekliyor diyebilirim. Bu yıl farklı olarak ilk kez rotamızı doğudan batıya doğru yaptık.

Bu yıl start için neden Antakya'yı seçtiniz?

Pist üstündeki aksiyona ek olarak, TransAnatolia'ya renk katan kamp ortamı ve turistik mekanlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Büyükpınar : TransAnatolia’nın etaplarının renkliliği, zemin koşullarının farklılıklarının yanında, gece kampları ve yemekleri kendinden çok söz ettiriyor, amacımız gündüz yarışan kişileri akşamları kaynaştırmak ve keyifli zaman geçirmeleri, kamp alaları her zaman çok keyifli yerlerde kuruluyor. Bu yılki rotamızda yer alan bazı önemli noktaları da paylaşmak isterim. Bunlardan bazıları; Türkiye'nin ikinci ve en büyük parkı olan, Genç Hitit devrine ait yerleşme ve kale kalıntıları bulunan Karatepe Aslantaş Milli Parkı, Amanos Dağları, İç Anadolu'nun üçüncü büyük kenti ve sanayi merkezi Kayseri, M.Ö. 3000’li yıllarda Hitit Uygarlığının izlerine rastlanan, köklü tarihi ve geçmişi olan Sivas Şarkışla, Türkiye’nin Alpleri olarak da anılan bir dağ silsilesi olan Aladağlar, Karacaoğlan’ın şiirlerinde bahsettiği, en yüksek noktası 3.524 metre rakımlı olan Bolkar Dağları, Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ını sağlayan Tuz Gölü, Haymana ve Eskişehir.

TransAnatoliayı yerinde takip edecek motor sporları severlere, etkinliği daha iyi deneyimlemeleri için birkaç tüyo verebilir misiniz?

Büyükpınar : Çok uzun soluklu bu macerayı sizin mecranız olan motorsport.com ile gününde heyecanı yaşayarak takip etmeniz mümkün, sosyal medya ve dijital medyanın gücü sayesince siz parkurdaymışcasına bilgi alabileceksiniz. Tabi aynı zamanda TransAnatolia sosyal medya hesaplarımızı takip ederek hem yarışla ilgili gün sonu dereceleri hem de yarış gününde yaşanan deneyimleri yakından takip edebilirsiniz. Aynı şekilde kamp alanlarımızdan yapacağımız canlı yayınlarla takipçilerimize bulunduğumuz ortamları da anlık paylaşmaya çalışacağız. Sponsorlarımızın da her biri kendi yayınları olacak ayrıca.

TransAnatolia hakkında en çok sevdiğiniz şey nedir?

Büyükpınar : Kendi adıma her seferinde yeni yerler keşfetmek ve bunu yarışmacılarla paylaşmak diyebilirim.

Size göre TransAnatolia'nın en zorlayıcı kısmı nedir?

Sizce rallide en çok hangi sınıf zorlanacak?

Büyükpınar: Bu yıl şahsi kanaatim rekabetin en çok SSV kategorisinde olacağı yönünde. Tabi yarış ortamı her an her şey değişebilir.