Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı

Messe Frankfurt İstanbul’un 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği Uluslararası motosiklet ve bisiklet tutkunlarının buluşma noktası Motobike İstanbul , takipçilerine TransAnatolia 2023’ü izleme fırsatı sundu.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia ve Messe Frankfurt İstanbul işbirliğiyle sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşen çekilişte bir kişi Samsun’dan başlayıp İzmir’de son bulacak Türkiye’nin En Değerli Rotası TransAnatolia 2023’ü yerinde deneyimlemeye hak kazandı.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia, 02-09 Eylül tarihlerinde Samsun- İzmir arası rotada gerçekleşecek. TransAnatolia önemli mottolarından biri olan kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu Anadolu’nun, eşsiz coğrafyasında gerçekleşecek. TransAnatolia’da bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle yarışmacılar Türkiye'nin en değerli rotalarına götürülecek.

Samsun’dan start alacak olan TransAnatolia’nın son durağı ise İzmir olacak. TransAnatolia rotası 13. yılında Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir şekilde oluşturdu. 2 Eylül’de Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nı verdiği, milli mücadelenin başlatıldığı Samsun’dan start alacak yarış, İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de İzmir’de son bulacak.