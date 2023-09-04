Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 2. günü lider tamamlayan Rui Gonçalves, performansından memnun
2023 TransAnatolia Rallisi'nde Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde günü lider tamamlayan fabrika Sherco sürücüsü Rui Gonçalves, etapların ardından Motorsport.com Türkiye mikrofonlarına konuştu ve günü değerlendirdi.
TransAnatolia'da ikinci gün geride kalırken, bugünkü etaplarda CASTROL POWER1 Motosiklet kategorisinde drama yaşandı ve yarışı lider götüren Lorenzo Santolino, teknik bir sorun yaşayarak galibiyet mücadelesine veda etti.
Santolino'nun galibiyet mücadelesine veda etmesiyle, CASTROL POWER1 Motosiklet sınıfında zafer için en büyük favorilerden birini kaybetmiş olduk.
Bunu fırsata çeviren Rui Gonçalves, takım arkadaşının yolda kaldığı bu günde hatasız ve istikrarlı bir sürüş çıkararak günü lider tamamladı.
Günün sonunda Motorsport.com Türkiye mikrofonlarına konuşan ve günü değerlendiren tecrübeli sürücü, şunları söyledi: "Bugün oldukça iyiydi. Dün oldukça yavaş başladım ve birkaç hata yaptım. Bu tarz yol notlarına ve yağmura adapte olmam zaman aldı."
"Bugün ise daha iyi hissettim, kendim gibi sürebildim. Sabah etapları sisliydi ve kaygandı. Tempomuzu biraz yavaşlatmak zorunda kaldık."
"Öğlen seansında ise hava biraz daha iyiydi, zemin kurudu. Genel olarak iyi bir gün geçirdim, motosiklette iyi hissettim. Gelişerek her gün böyle devam etmeye çalışacağız."
Gonçalves, galibiyet hakkında düşünmek için fazla erken olduğunu düşünüyor ve ana hedeflerinin Dakar'a hazırlanmak olduğunu vurguluyor.
"Yarış sonucunu düşünmüyorum, yarışa gün gün yaklaşıyorum. Bu yarış bizim için gelişmemiz ve Dakar'a hazırlanmamız için çok önemli. Ana hedefimiz de bu, Türkiye'ye de bu yüzden geldik."
"Kendi işimi yapıp ralliye gün gün yaklaşacağım ve sonunda nerede olacağız göreceğiz. Ben işime odaklanacağım."
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