Michele Cotti, 4. günün sonunda performansını ve ralliyi değerlendirdi
Michele Cotti, TransAnatolia'nın yorucu 4. gününü tamamlamasının ardından Motorsport.com Türkiye mikrofonlarına konuştu ve ralliyi değerlendirdi.
İtalyan sürücü, KTM 500 EXC-F motosikleti ile katıldığı TransAnatolia Rallisi'nde 4. gün sonunda Castrol Power 1 motosiklet sınıfının genel klasmanında ikinci sırada yer alıyor.
Rallinin en zorlayıcı günlerinden biri olan 4. günün sonunda Motorsport.com Türkiye mikrofonlarına konuşan Cotti, ralliyi değerlendirdi.
Etaplardaki manzaraların harika olduğunu vurgulayan Cotti, yorgunlukla birlikte ufak hatalar yaptığını ancak yine de yolunu bulabildiğini söylüyor.
İtalyan sürücü ayrıca, arkasındaki sürücüyle arasında büyük bir fark olduğunu ve rallinin geri kalanında risk almayarak mevcut pozisyonu korumak için yarışacağını dile getirdi.
Yiğit Top'la 4. günü ve genel durumu değerlendiren Cotti, şunları söyledi: "Bugün etaplar çok zordu ve navigasyon çetrefilliydi. Kayaların, taşların üstünden hızlıca geçiyoruz ama aynı zamanda motosikleti de korumamız gerekiyor. Yolumu kaybetmedim ama bazen hatalar yaptım, yanlış yola saptım. Fakat neyi yanlış yaptığımın farkındaydım bu yüzden yanlış yola sapsam da kaybolmadım."
"Yorgunluktan dolayı bazı hatalar yapabiliyorum, yine de tüm etapları tamamladım ve doğru yolları buldum. Etaplardaki manzaralar, görseller gerçekten fantastik."
"Genel klasmanda sanırım ikinci sırada yer almaya devam ediyorum. Bugün belki 3. sıraya gerileyebilirim. Ancak arkamdakiyle arada büyük bir fark var. Stratejim bu pozisyonu (2. sıra) korumak üzere olacak, rallinin geri kalanında risk almayı planlamıyorum."
Röportaj: Yiğit Top
Yazı: Can Çarpıcı
Ses: Alperen Önder
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