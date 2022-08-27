2800 km’lik TransAnatolia Rally Raid Macerası Eskişehir’de sona erdi

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA destekleriyle düzenlenen, Hatay’dan Eskişehir’e uzanan TransAnatolia Rally Raid macerasına bu yıl Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçı katıldı.

Toplam sekiz ayaktan oluşan TransAnatolia’da yarışçılar sırasıyla; Hatay, Osmaniye, Feke, Bakırdağ, Melikgazi, Felahiye, Sivrialan, Kayseri, Develi, Aladağ, Çelikhan, Bolkar, Taşkale, Obruk, Tuz Gölü, Mihalıççık ve Eskişehir etaplarında toplam 2.800 km yol kat ettiler.

27 Ağustos Cumartesi günü yarışın 8. ve son ayağında Haymana’dan start alan yarışçılar, Mihalıççık ve Eskişehir etaplarında, 218 km’si özel etap olmak üzere 313 km yol katederek finish’i Eskişehir’de gördü. Cumartesi günü saat 18.00’de Eskişehir Şehir Ormanı Ekoturizm Alanı’nda gerçekleşen finish töreniyle 12. TransAnatolia macerası sona erdi.

2022 TransAnatolia Rallisi 4. gün Fotoğraf: Alkım Saraç

Yarışın genel klasman sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti;

Motosiklet grubunda; ilk günden beri sıralama hiç değişmedi. Fransız Xavier De Soultrait 29 saat 28 dakika 20 saniye ile birinci olurken, İtalyan Michele Cotti 32 saat 58 dakika 58 saniye ile ikinci, Ejder Erişti ise 33 saat 3 dakika 46 saniye ile üçüncü oldu.

Quad grubunda; Hasan Yatkın 46 saat 42 dakika 4saniye ile birinci olurken, Rasim Akyalı 71 saat 44 dakika 52 saniye ile ikinci, Kadir Dağlı 77 saat 4 dakika ile üçüncü oldu.

Otomobil sınıfında; Ahmet Bağce ve Uğur Tepe ikilisi 38 saat 41 dakika 56 saniye ile birinci, Hüseyin Kurt ve Özaydın Dölek ikilisi 38 saat 59 dakika 27 saniye ile ikinci, Mithat Diker ve Erdal Oral ikilisi yarışı 58 saat 25 dakika 18 saniye ile üçüncü tamamladı.

SSV sınıfında; İsrafil Akyüz ve Timur Sancak 34 saat 24 dakika 2 saniye ile birinci, Barbaros Yangın ve Ali Osman Kutanoğlu 37 saat 41 dakika 7 saniye ile ikinci, İtalyan Federico Butto ve Martino Albertini ikilisi de 46 saat 15 dakika 36 saniye ile yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Kamyon kategorisinde yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi de yarışı toplamda 71saat 54dakika 58saniye ile tamamladı.

Raid kategorisinde ise bu yıl kazanan ikili Turgay Düzcü & Anıl Gençtürk oldu. Jale Özel ve Ayşegül Telli çifti ikinci, Ahmet Terece ve Ulaş Germen ikilisi ise üçüncü tamamladı.

TransAnatolia’ya ilk kez katılan motosikletçiler arasında günün en iyi derecesini İtalyan pilotlardan Andrea Pighetti birinci, Massimo Ferrari ikinci, Luca Zussino ise üçüncü olarak Castrol Power1 En İyi Rookie’si özel ödülünü aldı.

TransAnatolia’nın ana sponsorları arasında; 30 yıla yaklaşan geçmişi boyunca Türkiye motosiklet kültürüne sağladığı katkı kadar, verdiği yön ve temsil ettiği markalarla büyümeye devam eden Ducati/Korlas ve kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyatı Hatay’a getiren, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Expo’21 Hatay yer alıyor. Spor Toto, General Tire, İzeltaş, Castrol, Zorlu Enerji, Fiat, Mitas, Fikirmedya, Jules Verne ve 4x4Europarts ise yarışı destekleyen diğer kurumlar arasında yer alıyor. Castrol bu yıl aynı zamanda yarışın motosiklet kategorisinin de isim sponsorluğunu üstlendi. TransAnatolia’nın bu yılki medya sponsorları ise Power Group, Motorsport.com.tr ve Soloenduro.it.

2022 TransAnatolia Rallisi 6. gün Fotoğraf: Özhan Özde