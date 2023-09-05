Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında yine drama var: Bu sefer de Rui Gonçalves lider giderken yolda kaldı!

TransAnatolia 2023'te Castrol Power1 Motosiklet kategorisinde yaşanmaya devam ediyor.

Dün, yani rallinin 2. gününde, motosiklet sınıfını lider götüren fabrika Sherco takımından Lorenzo Santolino, günün ilk etabında yolda kalmıştı.

Bir elektrik arızası nedeniyle yolda kalan İspanyol sürücü, böylelikle galibiyet mücadelesinden kopmuştu. Böylelikle galibiyetin belki de en büyük favorisini ikinci günde kaybetmiştik.

Santolino'nun geride kalmasıyla, onun takım arkadaşı Rui Gonçalves liderliğe yükselmişti. Rallinin 3. gününe, yani bugüne, lider başlayan Gonçalves ise bugün yolda kaldı.

Gonçalves'in neden yolda kalacağına gelecek olursak; Sherco sürücüsü günün ilk etabında yolda ilerlerken kenardan yola sarkan bir dal radyatörüne giriyor ve radyatöre ciddi hasar veriyor. Böylelikle motosikletin soğutma sistemlerinin neredeyse tıkanıyor ve Gonçalves yolda kalıyor.

Bu olayla birlikte üst üste ikinci günde genel klasmanda lider giden bir Sherco sürücüsü yolda kalmış oldu. Gonçalves'in de yolda kalmasıyla, Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde Yamaha sürücüsü Pol Tarres liderliğe yükseldi.

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