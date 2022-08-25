TransAnatolia’nın altıncı ayağında yarışın 1.960 km’si geride kaldı

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Yarışın altıncı ayağında yarışçılar, Bolkar ve Taşkale etaplarında 211 km’si özel etap olmak üzere toplamda 301 km yol yaparak günü Karaman’da noktaladı.

Yarışın altıncı ayağından sonra genel klasmanda ise sıralama şu şekilde gerçekleşti;

Motosiklet grubunda; sıralama altıncı gününde de değişmedi. Fransız Xavier De Soultrait liderliğini 23 saat 2 dakika 9 saniye ile korurken, İtalyan Michele Cotti 25 saat 8 dakika 21 saniye ikinci, Ejder Erişti ise 25 saat 22 dakika 7 saniye ile günü üçüncü sırada noktaladı.

Quad grubunda; Hasan Yatkın 36 saat 25 dakika 46 saniye ile günü birinci bitirirken, Rasim Akyalı 49 saat 10 dakika 13 saniye ile ikinci, Kadir Dağlı 54 saat 30 dakika 7 saniye ile üçüncü oldu.

Otomobil sınıfında; Ahmet Bağce ve Uğur Tepe ikilisi 29 saat 46 dakika 39 saniye ile birinci, Hüseyin Kurt ve Özaydın Dölek ikilisi 30 saat 15 dakika 22 saniye ile ikinci, Mithat Diker ve Erdal Oral ikilisi 36 saat 1 dakika 24 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

SSV sınıfında; İsrafil Akyüz ve Timur Sancak 26 saat 15 dakika 32 saniye ile birinciliği devam ettirirken, Barbaros Yangın ve Ali Osman Kutanoğlu 28 saat 12 dakika 36 saniye ile ikinci, İtalyan Federico Butto ve Martino Albertini ikilisi de 37 saat 54 dakika 34 saniye ile günü üçüncü bitirdi.

Kamyon kategorisinde yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi yarışı 59 saat 53 dakika 12 saniye ile günü tamamladı.

2022 TransAnatolia Rallisi 4. gün Fotoğraf: Alkım Saraç