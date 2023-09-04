2023 TransAnatolia Rallisi'nde ilk gün neler yaşandı?
2023 TransAnatolia Rallisi'nde Samsun'dan başlaması planlanan 1. gün geride kaldı. Samsun'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle birinci etap iptal edilirken, Amasya'daki ikinci etap tamamlanabildi ve gün, Tokat'ta yer alan kamp alanında sona erdi.
2-9 Eylül tarihleri arasında 13. kez düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'de seremonik start 2 Eylül Cumartesi günü Samsun Batı Park'ta verilmişti.
2 Eylül'deki seremonik startın tamamlanmasının ardından, rallinin 3 Eylül Pazar sabahı ilk özel etapla başlaması planlanıyordu ancak gece boyunca Samsun'da etkili olan yağmur, ilk etabın iptal edilmesine neden oldu.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına özel 'Kuruluş Rotası'yla Samsun'dan başlaması planlanan yarış, kentte birçok yolun ve hanenin sular altında kalmasına neden olan sağanak nedeniyle başlayamadı.
Yarışçılar, kendi imkanlarıyla yarışın ikinci etabının yapılacağı Amasya'ya gittiler. Burada hava koşulları daha iyiydi ve rallinin 2. etabı, Raid sınıfı dışında tüm kategorilerde gerçekleştirildi.
122,34km uzunluğundaki özel etap, Amasya'da başladı ve Tokat'ta sona erdi. Sürücüler ve takımlar, etabı tamamlamalarının ardından Tokat'ın Topçam Yaylası'ndaki kamp alanına geldiler ve geceyi de burada geçirdiler.
3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen tek etabın ardından CASTROL POWER1 Motosiklet Kategorisinde etapların hızlı yapısından ötürü birçok sürücü yakıt problemi yaşadı. Bu kategoride ikinci etabın ardından Sherco fabrika takımından Lorenzo Santolino lider. Yamaha'dan Pol Tarres ikinci, Sherco'dan Rui Goncalves ise üçüncü sırada.
SSV sınıfında Hamed Salimi Mavi-Kiarash Zare Rafie ikilisi ilk sırada yer alıyorlar. Otomobil sınıfında Mura Kamil Altun-Tuvana-Sayar ikilisi zirvede. Kamyon sınıfında ise Mario Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi ilk günün ardından liderler. Bahsettiğimiz gibi 1. gün Raid sınıfında herhangi bir etap koşulmadı.
TransAnatolia Rallisi, 4 Eylül Pazartesi günü iki özel etapla Tokat'tan Sivas'a gelecek.
Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2023 TransAnatolia rallisine dair tüm gelişmeleri sizlere hızlıca aktarmaya devam edeceğiz.
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