Ejder Ereşti, Tuz Gölü etabında her şeyin değişebileceğine inanıyor

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Daha önce TransAnatolia'yı hem Raid hem de Ralli sınıfında kazanmış olan Ejder Ereşti, bu yıl ise Castrol Power 1 motosiklet sınıfında yarışarak farklı bir meydan okumayı kabul etti. Ereşti, Castrol Power 1 motosiklet sınıfında genel klasmanda 3., Türk sürücüler arasında ise birinci sırada.

KTM EXC 350 motosikletiyle mücadele eden Erişti, 6. günün sonunda Motorsport.com Türkiye'ye konuştu ve ralliyi değerlendirdi.

Can: Son röportajımızda, ikinci sıradaki Michele Cotti ile aynı tempoda olduğunu ve onu yakalayabileceğini söylemiştin. Aradaki fark 13 dakikaya kadar indi, Cuma ise zorlayıcı ve senin daha tecrübeli olduğunu düşündüğüm Tuz Gölü etabı var. Sence yarın onu yakalayabilir misin?"

Ejder Ereşti: "Dediğim gibi tempomuz aynı. Taşlık zeminde o çok daha hızlı, benim ise navigasyonum biraz daha hızlı. Yarın bence birçok şey değişecek, ikimiz de hata yapabiliriz. 13 dakikaya kadar indi fark, zorlayacağım ama yarın tamamen navigasyona dayalı ve uzun bir etap olacak. Akşam göreceğiz bakalım neler olmuş."

Can: Herkesin yolunu kaybettiği, daireler çizdiği meşhur bir 98. km vardı. Sen orada ne yaptın, kayboldun mu?

Ejder Ereşti: "Ben de tabii fotoğrafçı görünce herkes gibi gaza geliyorum ama ben erken fark ettim, kurtardım. Orada baya dönen, daire çizen olmuş."

Can: İlk sırada Xavier var ve çok hızlı. Onunla 6 gün boyunca yarışma fırsatın oldu, sence onu bu kadar hızlı yapan şey ne?

Ejder Ereşti: "Adamın mesleği bu, hâliyle çok daha hızlı olması ve iyi navigasyon yapmasını bekliyoruz zaten. Dakar'da etap kazanmış adam yani. Fakat örnek olacak harika davranışları var. Bir etapta yol notunu kaybetti, onun telaşını görebiliyordunuz. O zaman anlıyorsunuz onun bu işi profesyonel olarak yaptığını. Yol notunu kaybettiğinde hiç umursamayabilirdi, ikincinin arkasına takılıp gidebilirdi bir etap sorun olmazdı. O etaba çıkmasa bile lider kalırdı."

"Bu işi profesyonel olarak yapması onu farklı kılıyor."

2022 TransAnatolia Rallisi 6. gün: Ejder Ereşti Fotoğraf: Özhan Özde