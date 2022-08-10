TransAnatolia nedir?

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2020’de 10.yıldönümünü kutlayan TransAnatolia 2022’de bambaşka bir rota ile karşınızda!

TransAnatolia kısa sayılabilecek bir süre içinde dünyanın en iyi ralli raid yarışlarından biri olarak anılmaya başlandı. Her şey insanın mücadele duygusuna dayanan ilham verici bir fikirle başladı ve bu fikir bir kere içinde bulunduktan sonra unutulamayacak uluslararası bir spor organizasyonu haline geldi.

İlk yarış 2010 yılında büyük bir başarıyla organize edildi. Türkiye’nin en popüler turistik destinasyonu olan Antalya yarışın startına ve finişine ev sahipliği yaptı.

İkinci yarış selefini gölgede bıraktı ve tüm dünyada ralli tutkunlarının ilgisini çekti. TransAnatolia, 2011 yılında yarışmacılara Türkiye’nin benzersiz güzelliklerini keşfedebilecekleri bir parkur sundu.

2012 yeni konseptin uygulamaya alındığı yıl oldu. Yarışmacılar, özenle seçilen etaplarda ciddi bir mücadele verirken öte yandan da parkur üzerindeki doğa harikalarını keşfettiler.

Dördüncü yarış, önceki yarışlara benzemesine rağmen yüksek organizasyon kalitesi ile hatırlanacak bir yarış olarak hafızalarda yer etti.

2014’te, beşinci yaş kutlanırken, mevcut etaplara yeni etaplar eklendi ve farklı zorluk seviyeleriyle dolu eşsiz bir parkur sunuldu. Takımların kendi sınırlarını zorladığı macera dolu bu yarışın startına ve finişine başkent Ankara ev sahipliği yaptı.

TransAnatolia, ilgi çekici ve unutulmaz bir deneyim sunmakla kalmaz Türkiye’nin güzelliklerini hayatın içinden, eşsiz kesitlerle göz önüne getirerek ülkenin tanıtımına katkı sağlar. Böylece Anadolu’nun saklı güzelliklerini ulaşılabilir kılar.

Uluslararası bilinirliği günden güne artan TransAnatolia, sunduğu yüksek standartlarla uzun yarışlara hazırlanmayı hedefleyen üst düzey sporcuların beklentilerini karşılarken amatörlerin yeteneklerini geliştirebilmelerine imkan verir.

Yarışın benzersiz etapları en yüksek organizasyon kalitesini ve güvenlik tedbirlerini bir arada sunar. Organizasyon ekibi yarışmacıların her türlü gereksinimini en üst düzeyde karşılamak için özveriyle çalışmaktadır. Bu organizasyonun bir yarıştan öteye geçip tüm dünyanın konuştuğu bir etkinlik haline gelebilmesi için başarıyla tamamlanan her organizasyondan sonra hedef daha da yükseltilmektedir.

Gelinen noktada TransAnatolia dünya standartlarında yol notları sunmaktadır. Ayrıca yarışmacılar kesintisiz bir şekilde çalışmakta olan uydu takip sistemiyle izlenmektedir. Uydu takibiyle birlikte çeşitli aktif ve pasif güvenlik tedbirleri mümkün olan en üst düzeyde sağlanmaktadır.